Ingen avklaring rundt Forren torsdag: – Håper å ha ting avklart før helga

Vegard Forren er på utkikk etter ny klubb og flere er interesserte. Men ny arbeidsgiver blir ikke offentliggjort torsdag, forteller midtstopperen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vegard Forren er på utkikk etter ny klubb og flere klubber er interesserte. Midtstopperne forteller likevel at det ikke blir noen offentliggjøring torsdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

NTB

– Ingenting nytt å melde i dag. Agenten er i dialog med klubber for å finne best mulig løsning for meg og familien, sier Forren til NTB.

Han har vært klubbløs siden han forrige torsdag ble enig med Molde om å avslutte arbeidsforholdet. Forren har fridd til norske klubber siden den gang. Eliteserien sparkes i gang 16. juni.

– Jeg håper å ha ting avklart før helga, fortsetter Forren.

Den svenske avisen Expressen skrev onsdag at IFK Göteborg har tilbudt Forren kontrakt og at han har fått frist til slutten av uken med å svare.

I podkasten «Spillerrådet» onsdag hintet Forren selv om å flytte til Bergen.

– Jeg liker tanken om å spille kamper for Brann, og 30 kamper på under fem måneder passer meg godt. Brann er en kjempeklubb. Presset som ligger der er noe jeg tenker passer meg utmerket. Det overskuddet og den energien jeg sitter med nå, tenker jeg passer Bergen og Brann. Hvem vet? Er det en mulighet er i hvert fall jeg åpen, sa han i podkasten.