Barmen sier han er klar for å bli Brann-kaptein

– Men jeg vil uansett være en av dem som tar ansvar utpå banen, sier Kristoffer Barmen.

– Vi skulle ta krigen utpå der, sier Kristoffer Barmen som mener Brann hadde bedre innsats mot Åsane enn mot Haugesund. Foto: Marius Simensen, Bildbyrån

Brann – Åsane 2–0: Brann kom fra fiasko i Haugesund (3–0-tap) og følte kanskje presset før onsdagens kamp mot Åsane. Til slutt ble det en fortjent, men ikke spesielt overbevisende, 2–0-seier over Åsane. Et mål av Gilbert Koomson før pause, og ett av Daouda Bamba i annen omgang, sørget for det.

– Jeg er ikke veldig fornøyd med første omgang, men etter en tung start spilte vi bedre og bedre etter pause. Jeg synes dette var en bra gjennomført treningskamp der vi prøvde forskjellige ting, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

En av tingene Nilsen prøvde ut var kapteinsrollen. Som mange ganger før i denne enormt lange sesongoppkjøringen, vekslet Daniel Pedersen og Kristoffer Barmen på å være kaptein. Denne gangen en omgang hver.

– Det er ikke sikkert det er uavklart hvem av dem det blir, men jeg vil ikke at guttene skal lese om det i avisen. Jeg vil si til dem først hvem som blir kaptein, sier Nilsen.

Brann - Åsane 2–0 (1–0) Treningskamp, Brann Stadion. Mål: 1–0 Gilbert Koomson (43.), 2–0 Daouda Bamba (69.)

– Jeg er fornøyd med spillerne vi har, men vi har noen plasser vi kunne hatt større konkurranse på. Jeg vet ikke om det er mulig å få til forsterkninger før seriestart, sier Lars Arne Nilsen. Foto: BT

– Vi trenger flere kapteinstyper

Kristoffer Barmen presiserer at han overlater fullstendig til treneren å velge hvem som skal bli kaptein, og at han uansett vil stille seg bak valget, men:

– Jeg er klar til å ta den jobben, sier Barmen.

Tidligere i vinter sa 26-åringen i et intervju med BT at han er klar til å ta mer ansvar den kommende sesongen. Det vil han uansett gjøre, kaptein eller ikke kaptein.

– Vi trenger flere ledertyper i laget. Det er ikke slik at det er én mann som skal ta det ansvaret. Vi må ha flere kapteinstyper.

Brann hadde en stigende kurve utover i kampen mot Åsane. I helgens svake treningskamp mot Haugesund var også den andre omgangen bedre enn den første. Barmen mener spillerne er blitt flinkere til å kommunisere utpå banen og ta tak i ting.

– Når noe ikke fungerer, må vi gjøre noe annet. Det er et ansvar vi utpå banen må ta når ting ikke går veien. Da må vi gå til plan B, og så eventuelt til plan C. Dette er blitt bedre, men vi må i enda større grad bli flinkere til å ta tak underveis, sier Barmen.

– Jeg liker når spissene scorer mål. Det er bra at han kommer i gang, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen om Daouda Bambas 2–0-scoring. Foto: Ørjan Deisz

Haugen ble skadet

Brann ledet etter første omgang, men Åsane var på ingen måte svakere enn storebror før pause.

Anført av Senai Hagos produserte Åsane flere sjanser. Den desidert største av dem var da Hagos etter en knapp halvtime tredde ballen forbi Brann-stopperne Kolskogen og Acosta, frem til Åsane-spiss Henrik Udahl. Men Udahl bommet alene med Eirik Holmen Johansen.

Rett før pause klarte endelig Brann også å komme til en stor sjanse.

Petter Strand vant ballen rett utenfor Åsanes 16-meter og spilte til Erlend Hustad. Gilbert Koomson sto da helt umarkert, og dette så Hustad som spilte ballen til ham. Med all verdens tid gjorde Koomson det han skulle, dermed sto det 1–0 til Brann.

Men jubelen kom kanskje med en liten bismak. For tidligere i omgangen hadde Fredrik Haugen gått ut med skade. Det er snakk om en stivhet i hoften Haugen mener å ha pådratt seg etter mye trening.

– Jeg hadde vært mer bekymret med tanke på seriestarten om det var noe som plutselig skjedde i kampen. Nå håper jeg at dette skal løse seg i løpet av noen dager, sier Haugen.

Amer Ordagic var en av spillerne som fikk spilletid mot Åsane. Han kom inn for Daniel Pedersen og var anker på midtbanen. Foto: BT

– Vi må bli bedre

I andre omgang var det stort sett bare ett lag på banen, nemlig det i rødt. Åsane fremsto naive og trøtte, og til slutt var det Daouda Bamba som satte punktum. Etter et innkast fikk Bamba sjansen på en retur etter et skudd fra Marcus Mehnert. Brann-spissen måtte rygge et par meter, men moste ballen kontant i vinkelen fra 10–11 meter.

– Andre omgang var bedre enn den første, men jeg synes fortsatt vi har en del å gå på når det gjelder å skape sjanser ut ifra vårt eget spill, mener Haugen.

Barmen er fornøyd med at Branns innsats var betydelig bedre enn mot Haugesund.

– Men vi har flere ting vi må utvikle oss på. Det er ikke så lenge til seriestart. Vi må nok bare prøve oss frem litt i de første kampene og se hva som fungerer. Uansett er jeg sikker på vi skal få se et sterkere lag enn i dag, sier Barmen.