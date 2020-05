Leggskade for Zlatan – ingen fare med akillesen

Zlatan Ibrahimovic har pådratt seg en leggskade, men situasjonen er ikke så ille som flere antydet mandag.

Zlatan Ibrahimovic har pådratt seg en skade i leggen. Foto: Antonio Calanni, AP / NTB scanpix

I en uttalelse på eget nettsted poengterer Milan at svenskens akillessene er «perfekt intakt».

Ibrahimovic måtte mandag få behandling på treningsfeltet etter å ha fått smerter etter et skuddforsøk. I italienske medier ble det spekulert på at han kunne ha pådratt seg en langvarig hælskade.

En leggskade vil typisk holde ham ute av spill i én til to måneder. Dermed er det ingen grunn til å frykte at spissveteranens karriere er over riktig ennå.

– Spilleren skal skannes om cirka ti dager, opplyser Milan.

Usikker framtid

Tilstedeværende personer forklarte også at det virket som om Ibrahimovic pådro seg en strekk i leggmuskelen. Han kunne selv gå ut av Milanello-anlegget, og tirsdag formiddag publiserte han et bilde på Instagram av seg selv og lagkamerat Hakan Çalhanoglu på motorsykkeltur.

38 år gamle Ibrahimovic kom i 2017 tilbake etter en alvorlig kneskade han pådro seg som Manchester United-spiller. Da var han ute i sju måneder. Flere aviser, blant dem svenske Expressen, spekulerer på om den nye skaden kan bety at superstjernens karriere er over.

Trente med Hammarby

Ibrahimovic har kontrakt med Milan for resten av sesongen. Mens idrettsaktivitet var forbudt i Italia på grunn av viruspandemien, holdt han seg i form med trening for Hammarby hjemme i Sverige.

Det har vært spekulert i en overgang til stockholmsklubben der han er deleier.

Ibrahimovic startet karrieren i hjembyens klubb Malmö. Siden har han spilt for Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United og Los Angeles Galaxy. Han er nå i sin annen periode som Milan-spiller.

