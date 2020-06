Nå har Brattbakk fått a-kontrakt med RBK

Filip Brattbakk fikk skryt av RBK-trener Horneland etter to målgivende mot Stjørdals-Blink. I dag kom premien i form av en ny kontrakt.

Ny Brattbakk i Rosenborg. Filip Brattbakk sammen med sportslig leder Micke Dorsin. Foto: rbk.no

- Det har vært noen gode timer nå i det siste. Det var deilig å få skrevet under kontrakten i dag. Det er en drøm som går i oppfyllelse når jeg signerer med A-laget. Dette er noe jeg har jobbet lenge mot og når jeg endelig får det til, er jeg veldig glad, sier Filip Brattbakk til rbk.no.

Den nye kontrakten kommer etter en periode der ving-talentet har vært en del av den såkalte kohorten, og trent fast med a-laget.

Har imponert

Der har han imponert. Det gjorde Brattbakk også mot Blink i torsdagens treningskamp, da han leverte to målgivende pasninger på det timinuttet han fikk spille.

– Det mest positive i denne kampen, er å se hva initiativene til Filip fra kanten kan gjøre med et helt RBK-lag. Du ser når han kommer inn hvor viktige de kantbevegelsene er. Det blir en helt annet rytme i laget med en gang, sier Horneland om unggutten.

– Verdt å bygge videre på

Sportslig leder Micke Dorsin har tro på at Brattbakk er en fremtidens mann for Rosenborg.

- Det er veldig artig å kunne signere en spiller man har tro på fra egne rekker. Det er en miks, men det er en del av vår filosofi at vi ønsker å få frem egne spillere. Samtidig må de stå frem selv og vise at de er gode nok. Filip har vist at han har noen ting i seg, som er verdt for Rosenborg å bygge videre på, sier Dorsin til rbk.no