Overkjørt av Molde: RBK med tidenes verste sesongstart

Molde 3–0 RBK (3–0)

AKER STADION: Et seiersløst RBK-lag dro til erkerival Molde i håp om å ta sesongens første trepoenger.

Det håpet rakk ikke å bli tent før det var slukket. De sorthvite ble feid av banen etter en pangstart av hjemmelaget. Allerede etter 13 minutter sto det 2–0 til Molde. Den tredje kom et drøyt kvarter senere.

RBK ble rundspilt etter alle kunstens regler i Molde i 1. omgang. Trønderne var ikke i nærheten og skapte null sjanser.

Verste sesongåpning noen gang

Kveldens tap betyr at RBK har hatt sin verste sesongstart siden eliteserien ble riksdekkende i 1963.

Den er også verre enn da RBK rykket ned i 1977. Da tapte RBK de første fire kampene, før de vant 2–0 i femte serierunde mot Molde. Ut fra dagens poengverdi ville dermed klubben hatt tre poeng etter fem kamper den gangen. Nå har RBK to.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

I 1991 sto også trønderne - i likhet med årets utgave - uten seier etter fem kamper, men da med tre uavgjort og to tap. Nå er situasjonen 0-2-3.

Også i 2011, under Jan Jönsson, trøblet RBK voldsomt i starten. Den gang hadde klubben ett poeng på de fire første, før Vålerenga ble slått i femte serierunde.

Marerittstart for RBK

Og for en åpning det ble på kampen mellom rivalene. Molde gikk rett i strupen på RBK og tok ledelsen allerede etter to (!) minutter spilt.

Hjemmelaget fikk et frispark på høyresiden som dødballspesialist Magnus Wolff Eikrem svingte inn i feltet. En heading i boksen tvang fram en mesterlig redning fra André Hansen, men keeperen måtte gi retur. Fredrik Aursnes tok imot nedfallsfrukten og la inn på bakerste stolpe.

Der sto Ruben Gabrielsen klar med pannebrasken og headet ballen i en vakker bue over Hansen og ned i lengste hjørne.

Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Noen minutter senere rotet RBK-stopper Even Hovland ballen bort på egen halvdel, slik han gjorde i treningskampen i Abrahallen mot Molde i vinter. Da ble det scoring, men denne gangen klarte ikke Molde å utnytte gavepakken fra Hovland.

RBK-spillerne virket ribbet for selvtillit. Alt trønderne foretok seg så anspent, forsiktig og nervøst ut.

Eikrem doblet ledelsen

Men marerittet mot erkerivalen var så vidt i gang, for kun drøyt 10 minutter senere måtte Hansen igjen plukke ballen ut av eget nett.

Molde spilte seg lekende lett forbi et åpent RBK-forsvar på høyresiden, før Erling Knudtzon fant Eikrem helt alene i boksen.

Midtbaneeleganten - som har vært brennhet i sesongstarten - banket inn 2–0 bak en sjanseløs Hansen.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

RBK-trener Eirik Horneland så helt fortvilt ut på sidelinjen. Selvtillitsløse RBK-spillere så bare tomt ut i lufta mens Molde-spillerne og hjemmefansen jublet hemningsløst.

Marerittet var komplett på Aker stadion for RBK. Det kunne da ikke bli verre enn dette for Horneland og co?

Ny scoring til hjemmelaget

Men marerittet i Molde var det ingen ende på, for det var ikke spilt en halvtime før de blåkledde fant nettmaskene på nytt.

Igjen fant hjemmelaget et hav av rom på høyresiden til RBK. Og igjen var Eikrem målscorer. Eirik Hestad fant midtbanespilleren med en lekker pasning, før kampens gigant bredsidet inn 3–0.

Molde danset seg forbi skjøre RBK-spillere. Knudtzon kjørte en lekker piruett på midtbanen forbi to mann, til stor fornøyelse for hjemmepublikummet.

RBK-spillerne gikk inn i garderoben slukøret på stillingen 3–0 til pause.

Transportetappe

Gjestene fra Trondheim måtte gå ut i 2. omgang og redde litt ære og stolthet.

Det virket som trønderne var innstilte de første minuttene etter hvilen. Nærmest kom RBK-kaptein Mike Jensen etter 53 minutter, der dansken fyrte av gårde et skudd fra snaut 16 meter. Skuddet tvang fram en strålende redning av Molde-keeper Andreas Linde.

Men selv et Molde-lag på halv maskin virket langt mer farlig enn RBK. Midtveis i omgangen skrudde hjemmelaget opp tempoet og styrte kampen, uten at det skjedde spesielt mye.

I bunn og grunn var 2. omgang en ren transportetappe for de blåkledde. Kampen endte i en fullt fortjent 3–0-seier til Molde.

RBK står dermed fremdeles uten seier og er tabelljumbo i Eliteserien.