Nøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål

Vipers Kristiansand møter Györ i mesterligasemifinalen 11. mai i Budapest.

Ungarerne med norske Kari Aalvik Grimsbø, Kari Brattset, Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk på laget har vunnet Champions League to år på rad og er storfavoritt til å ta sin tredje strake tittel, den femte på sju sesonger.

– På papiret er Vipers det sterkeste laget de kunne trukket. Samtidig er det ikke noen fordel at de spiller på hjemmebane, det kommer til å være et stort forventningspress på dem. Der kan sjansen til Vipers ligge. Györ føler nok at de bare må vinne denne kampen, sier tidligere herrelandslagstrener Gunnar Pettersen til NTB – med trykk på «må».

Fordel av å ha møttes?

Han mener det kan være en fordel for Vipers at lagene allerede har møttes to ganger denne sesongen. I starten av februar vant Györ 33-29 i Ungarn, mens det en måned senere ble 33-26 til ungarerne i Kristiansand.

– Vipers må være på sitt beste. De har ikke råd til å ha perioder som de av og til har, der ingenting fungerer. Da blir de straffet hardt. De må spille vesentlig bedre enn det de gjorde mot Buducnost. Men de har vært bedre borte enn hjemme, der kan en annen sjanse ligge, fortsetter Pettersen.

TV 2-kommentator Bent Svele skriver under på Pettersens utsagn om at Györ var det tøffeste laget Vipers kunne trekke.

– Når Györ er påskrudd, er det ingen som er i nærheten. Bredden deres er enda bedre med Nora Mørk tilbake. Det var det verste laget Vipers kunne trekke, for Györ er den største favoritten til å vinne alt sammen, sier han.

– Må ha en maks-dag

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Svele svarer følgende på hva som kan bli Vipers' viktigste våpen mot den ungarske giganten:

– De må ta vare på ballen og ikke gi Györ kontringsballer. Vipers må ha en maksimal dag.

Det er Jostein Overvik, som har dekket håndball for VG i flere tiår, enig i.

– De må spille knallgodt i forsvar og kontre, de må klare å sette fart på Györ. Jeg tror Vipers er bedre enn de var i kampene i februar og mars, de var ikke helt håpløse i de oppgjørene. Jeg vil ikke si at Vipers er sjanseløse, men spesielt Katrine Lunde må være på sitt aller beste, sier Overvik, som gir Vipers 30 prosents sjanse til å vinne.

Lunde blir nøkkelspiller

Vipers har rutinerte Katrine Lunde bakerst. Der kan en av nøklene ligge for Vipers, mener ekspertene.

– Ingen gleder seg til å skyte på Lunde. Vipers har verdens beste målvakt, og hun blir nok den store jokeren. Gjør hun en pangkamp, har de en bra sjanse, mener Pettersen.

– Aldri avskriv et lag som har Lunde i mål. Men hun må nok opp på et hinsides nivå, sier Svele.

