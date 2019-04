Vikings keepergigant Iven Austbø: – Jeg liker meg aller best når det koker som verst

SR-BANK ARENA: I Vikings opprykkssesong i fjor handlet det meste om det offensive skytset. Artistene og målscorerne som fikset opprykket i en sesong der Viking slapp inn smått utrolige 44 mål.

Etter tre kamper i sesonginnledningen står det samme laget med tre seire, ni poeng og bare ett baklengsmål. Som eneste lag.

Mot Brann, der Viking hadde marginene med seg, flaks med dommeravgjørelsene og den berømte flyten som alle lag drømmer om, fikk vi for første gang i år se hva Viking virkelig er laget av. For selv ikke gullfavoritt Brann klarte å bryte ned Vikings nye forsvarsmur til tross for det ene målet Lars Arne Nilsens frustrerte gutter fikk.

VIDEO: SE HØYDEPUNKTER FRA VIKING-BRANN HER:

Iven Austbø, keeperen som tidvis er og har vært hakkekylling bakerst hos de mørkeblå, står gnistrende godt om dagen. Så også mot Brann (selv om han var heldig og unngikk straffe mot seg). En og annen sleiver på utspill og noen litt rare valg er det. Men du verden for noen redninger han vartet opp med da Brann presset på for 2–2.

Foran seg, litt ut til høyre, spilte Sondre Bjørshol sin beste Viking-kamp. Han eide Veton Berisha i 90 minutter og lot ikke Brann-angriperen få ett sekunds fred.

Carina Johansen / NTB scanpix

Carina Johansen / NTB scanpix

Bevarer roen

Nå forsvarer Viking seg som et lag. Alle ofrer seg for hverandre. Da hjelper det ikke om motstanderen har med seg tusen tilreisende tilskuere som brøler inn i øret ditt og synger om at «Gullet ska hem».

– Det var en deilig følelse utpå der. Selv om Brann trykket på så føler jeg vi hadde kontroll. Jeg liker meg aller best når det koker som verst som. Det handler om å bevare roen, få de andre spillerne til å slappe av, da ordner det seg og blir tre poeng, sier Vikings 34 år gamle keeper.

Uforskammet rolig og uberørt av det han var med på.

– Nå må du forklare alle de 13.000 tilskuerne som var på kampen, hvordan det går an å bevare roen på slutten av kampen da det kokte og Brann presset på for utligning?

– Det sitter vel i hodet. Jeg har vært med på dette såpass lenge at du bare har det. Hvis du ikke har den roen, men i stedet blir kaotisk når det blir kaotisk på banen, så blir alt kaos. Da blir spillerne usikre. Men beholder du roen og snakker rolig og får roet det ned, så går det som i dag, sier Austbø og smiler.

Tommy Ellingsen

– Ingen tar oss på innsats

Selv om konkurransen om keeperplassen før sesongen var stor, fikk Austbø tilliten som førstekeeper. Den har han tatt særdeles godt vare på.

– Jeg telte opp sju redninger, det er jeg godt fornøyd med. Det var mange gode redninger, gode forflytninger, fikk slått baller over, en trippelsjanse der, det var herlig.

– Hvordan var det å ha Brann-fansen i ryggen i hele 2. omgang?

– Jeg hørte dem ikke. Det var så stille der.

Det var ikke stille da Veton Berisha tidligere i vår gikk til nettopp Brann. Men det ble stille fra 25-åringen da Sondre Bjørshol først fikk tak i ham i ute på kunstgraset.

Berisha kom til noen halvsjanser, klaget på dommeren og fikk gult kort, ellers var det lite han bidro med.

Det skal en for mange totalt ukjent 24-åring på Vikings høyreback ha æren for. Han kom til Viking i fjor sommer, fra Åsane. Men spiller som om han har 100 eliteseriekamper i beltet.

– Selv om jeg har spilt masse fotball før, så er Eliteserien opp et nivå. Men vi jobber bra sammen som et lag. Det er ingen som tar oss på innsats, det gir resultater, sier Bjørshol.

Tommy Ellingsen

Duellen i kampen

Han stjeler sjelden overskriftene, men er en ærlig og tro brikke i et forsvar som fungerer utmerket. Det med Axel Óskar Andrésson ute med kneskade resten av sesongen, og mot Brann var også midtstopperkollega Runar Hove ute med skade. Men Viking sto imot trykket.

– Offerviljen vår er ypperlig. Vi jobber for hverandre, vi hjelper hverandre, vi kaster oss inn for å dekke skudd, ingenting skal forbi oss. Det er en mentalitet i laget vårt nå at vi skal ikke slippe inn mål, selv om vi gjorde det nå. Det var litt skuffende. Men vi jobber som et lag når vi forsvarer oss, forklarer Bjørshol.

– Hvordan vil du beskrive duellene med Berisha?

– Han var kanten på min side, så jeg måtte følge ham da han gikk på løp. Og det ble noen løp. Men Brann skapte ikke mye på den siden min. Jeg føler duellene gikk bra for min del. Jeg kom seirende ut av de fleste, sier Bjørshol.

Bjarne Berntsen ga sine elever fri i dag søndag. Mandag, tirsdag og onsdag er det tilbake på jobb, før spillerne får en mini-påskeferie. Neste tirsdag venter Odd i Skien.