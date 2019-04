Hobber Nilsen dømmer ikke Rosenborg-kamp - har sagt ja til «hemmelig oppgjør»

Det har stormet rundt Ola Hobber Nilsen etter kampen mellom Viking og Brann forrige helg. Flere har krevd at han skulle få karantene fra dømmingen, etter at han innrømmet at Brann ble snytt for to straffespark.

Allerede før kampen var han satt opp som dommer på Rosenborg mot Strømsgodset 2. påskedag.

LEST DENNE? Dommeren innrømmer at Brann skulle hatt to straffer

Men nå bekrefter dommeren selv, og dommersjef Terje Hauge til VG at han ikke kommer til Trondheim. Han har sagt ja til å dømme en internasjonal kamp samme dag, men kan ikke avsløre hvilken kamp det er.

– På grunn av at dette er en høyrisikokamp med en stor spenning rundt seg i den nasjonen den spilles, kan jeg ikke si hvilken kamp det er før oppdragsgiver selv slipper dommeroppsettet, sier Hobber Nilsen til VG.

FÅTT MED DEG DENNE? Brann-sjef krever karantene for dommere som tabber seg ut

Han sier til avisen at avgjørelsen ikke er tatt på grunn av trykket etter kampen forrige helg. Han har vært FIFA-dommer siden 2015, og alltid sagt ja dersom et internasjonalt oppdrag har kommet hans vei.

– Jeg skulle mer enn gjerne dømt Rosenborg - Strømsgodset på Lerkendal og var mer enn klar til å vise at noen feilavgjørelser sist lørdag ikke påvirker meg på annen måte enn at jeg blir en bedre dommer, sier han til VG.

Han takker dommersjef Hauge for tilliten og støtten han har fått etter helgens kamp.

Trygve Kjensli er satt opp som ny hoveddommer på Lerkendal.