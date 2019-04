TIL-spiller har tatt viktig avgjørelse for livet etter fotballen: – Jeg vil søke helt til jeg kommer inn

Berntsen er en av de viktigste spillerne i 2019-utgaven av TIL. Bodøværingen kom til Tromsø før forrige sesong og etablerte seg raskt på laget. Sin relativt unge alder til tross, så er 26-åringen bereist. Han har etter debuten for Bodø/Glimt i 2010 vært innom både Rosenborg, Fredrikstad, Djurgården og Vålerenga.

Nå føler han derimot at han er etablert, og kaller valget av Tromsø og TIL sin «fotballmessig beste avgjørelse». At kjæresten Tonje Risvik allerede bodde i byen var også en sentral årsak. Sammen har de etablert seg på Workinntoppen.

Men Berntsen ønsket ikke bare å utvikle seg som fotballspiller etter ankomsten til Nordens Paris. En gammel drøm er blitt vekket til liv. Og det gjør at han i likhet med mange andre sender inn sin søknad om høyere utdanning i vår. Fristen er kommende mandag – den 15. april.

– Jeg har ganske nylig bestemt meg for å søke på fysioterapiutdanningen her i Tromsø, forteller Berntsen til iTromsø.

– Da jeg var 15 år hadde jeg mye skadetrøbbel, og var både her og der for å finne ut hva som feilet meg. Det var ikke så mye hjelp å få. Plutselig kom jeg til en fysioterapeut som fant ut hva det var, og da var jeg plutselig helt frisk, forteller Berntsen om en skade han hadde på baksiden av låret.

– Hele tiden var det slik at jeg måtte hvile i to uker. Så hvile i tre uker. Det ble ikke bedre før jeg møtte denne fysioterapeuten som satte noen nåler. Etter en dag var jeg helt frisk. Og da tenkte jeg at fysioterapi, det er kult, sier Berntsen.

Vurderte andre muligheter

Sittende på en kafé i Storgata forteller han at fotballen de neste årene tok fokuset bort fra skolen etter at han var ferdig med videregående. Ikke før han kom til Tromsø, og fikk kontakt med TILs tidligere mentale trener Vegard Nergård, kom tankene for alvor på å gjøre noe ut av en utdannelse.

– Først tenkte jeg at dataingeniør kunne være noe, og tok litt matematikk i vinter. Så spurte jeg meg selv om dette var det jeg ville. Da fant jeg ut at dette var ikke noe for meg, og tenkte på hva som i stedet kunne være noe. Dermed falt valget på fysioterapi, en avgjørelse jeg tok ganske nettopp, sier han med et smil.

Berntsen sier også at studievalget er tatt, uavhengig av hva om han kommer inn på studiet til høsten. Det relativt høye snittet gjør at Berntsen er langt fra sikker på om det skjer.

– Kommer jeg ikke inn, vil jeg forsøke helt til jeg gjør det. Kanskje tar jeg noen fag i mellomtiden. Neste år får jeg også flere alderspoeng, sier Berntsen, som trolig må ta det tre år lange studiet over lengre tid.

– Det er mulig å få det tilrettelagt. Så får det ta den tiden det tar, og jeg har jo gratis leksehjelp i Tonje som studerer medisin og kan hjelpe meg med for eksempel anatomi. Man blir uansett litt lettere til sinns bare av å ha tatt en avgjørelse, sier Berntsen.

– Det er viktig for livet etter fotballen. Har man tapt en kamp, eller hatt en dårlig kamp, så er det fort å spørre seg selv hva man holder på med, og at man ikke har noe å falle tilbake på. Men nå har jeg staket ut en kurs og plan på hva som kan skje etter fotballen. Jeg har jo ikke alltid vært like god å håndtere tap, det tror jeg mange vet. Kanskje dette kan hjelpe meg, sier Berntsen.

Vil jobbe innenfor fotball

Han vet at fotballen igjen kan gjøre at han må flytte på seg, men at ønsket om en universitetsutdannelse i Tromsø gjør at han blir enda mer knyttet til byen.

– Jeg har jo bare søkt her, og da har man ytterligere en grunn til å være i Tromsø, sier den offensive spilleren som har kontrakt med TIL ut 2020-sesongen.

Han har klare tanker om hvor han vil jobbe den dagen han er ferdig med utdannelsen.

– Jeg har lyst å jobbe innenfor fotball. Hadde det vært mulig ville det vært det absolutt kuleste. Fotball er tross alt en lidenskap for meg.

Hovedtrener Simo Valakari er glad for at Berntsen har tatt et studievalg.

– Jeg synes det er veldig bra at du utfordrer deg selv mens du er profesjonell fotballspiller. Du har nok tid til å studere litt. Samtidig er karrieren så kort at du må være 100 prosent dedikert til fotballen, men hjernen er også en muskel som du må jobbe med. Derfor er jeg en stor fan av at spillerne også studerer, sier Valakari.

– Når hjernen er skarp, vil du også spille mye bedre. Det er et glimrende valg av Daniel. Han har startet sesongen bra og funnet en slags ro, legger han til.

– Litt mer studier og litt mindre Playstation?

– Det er veldig bra. Playstation er noen ganger bra, men litt mer studier gjør deg skarpere. Da vil du spille bedre. Det tror jeg på, sier Simo Valakari.