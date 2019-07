Først svømte 18-åringen inn til 1.00,47 i forsøksheatet natt til tirsdag norsk tid, og satte med det norsk rekord.

Noen timer senere var hun klar for semifinale på distansen.

Der satte VM-debutanten like godt ny rekord med tiden 1.00,35. Kun ett fattig tiendedel fra OL-kravet.

– Jeg skulle gjerne ha tatt OL-kravet. Det er ikke umulig å ta det i løpet av det neste året. Jeg vil nok sette det som det neste målet for den distansen, sier Løyning på telefon fra svømmearenaen i Gwangju, Sør-Korea.

Fakta: Ingeborg Vassbakk Løyning: Aktuell: Deltar i sitt første senior-VM Alder: 18 Fra: Bjerkvik i Narvik Klubb: Bærumssvømmerne Distanser i VM: 50m rygg, 100m rygg og 200m rygg. Norgesrekorder: 50m rygg (28,42), 100m rygg (1.00,35) og 200m rygg (2.13,56). Antall NM-gull: 12

Øyner magisk grense

Løynings trener i Bærumssvømmerne Sondre Solberg er enda mer offensiv enn som så.

– OL-kravet regner jeg med kommer. Neste mål er å gå under ett minutt. Det er en litt sånn magisk grense, men selvfølgelig vil hun til OL.

– Hvor langt unna er hun den magiske grensen?

– Det er veldig nære. Det kunne faktisk vært i dag. Det ligger latent der allerede når hun klarer å sette alt sammen hundre prosent, sier han.

Med tiden 1.00,35 endte det norske svømmetalentet til slutt på 15.-plass på distansen. For å ta seg til VM-finalen måtte hun svømt 58,59. Løyning selv tror heller ikke at hun er langt unna å komme under minuttet på distansen.

– Ja, altså. Jeg skal ikke legge skjul på at det er noe jeg ser for meg i nær fremtid å prøve meg på.

Mette Bugge / Aftenposten

Er blitt bedre både fysisk og mentalt

Rammene rundt verdensmesterskapet er større enn det 18-åringen er vant med fra før.

– Man merker at det er en helt annen setting. Det er en mye større hall og mye publikum. Jeg synes at jeg var ganske god til å holde fokus på det jeg skulle gjøre. Det var bare veldig kult.

Trener Solberg forteller at stortalentet tidligere har slitt med å få ut sitt beste under mesterskap. Derfor er han meget imponert over elevens prestasjoner mandag.

– I tillegg til å ha blitt en bedre og sterkere svømmer, har hun også blitt bedre mentalt. Så vet både hun, jeg og alle, at det er en del ting som kan bli bedre. Hun tar nye steg hele tiden. Det er utrolig artig. Det er veldig velfortjent for hun er en utrolig positiv, men også en veldig seriøst satsende svømmer.

Nå gjenstår 50- og 200 meter rygg for Løyning i VM. Det er to distanser hun nå gleder seg til å ta fatt på.

– Det jeg gjorde i dag lover veldig bra. Det viser at jeg er i form. Så jeg håper å klare å sette noen perser til. Det skal være oppnåelig, sier hun.

PS! Løyning svømmer forsøksheat på 50 meter rygg onsdag, og 200 meter rygg torsdag.