NASHVILLE PREDATORS - MINNESOTA WILD 5–2

Countrystjernen og Predators-tilhenger Keith Urban varmet publikum på Bridgestone Arena i Nashville opp med låter før den etterlengtede sesongåpningen i USA.

Etter kampstart kunne hjemmepublikummet glede seg over et aggressivt hjemmelag som presset Zuccarello og Wild i første periode. Wilds målvakt Devan Dubyk sto for flere viktige redninger og i samme periode ble Mats Zuccarello utvist i to minutter for hooking av Matt Duchene under et farlig angrep.

Wild klarte innledningsvis å ri av stormen, men i andre periode fikk Predators' lønn for strevet da svenske Filip Forsberg satt opp Ryan Ellis til 1-0.

Mot slutten av andre periode var det Wild sin tur til å spille i «power play», noe bortelaget utnyttet til det fulle. I løpet av 43 sekunder scoret Jason Zucker og Matt Dumba én gang hver, og plutselig var det Wild som ledet oppgjøret.

I den tredje perioden raknet det imidlertid for Wild, og kampen tok igjen en ny vending. Mikael Granlund og Austin Watson satte én scoring hver i løpet av periodens to første minutter. Viktor Arvidsson økte ledelsen til 4-2 kort tid senere. Forsberg satte 5-2 rett før kampslutt. Dermed sto svenskene for fire av fem mål for hjemmelaget.

Zuccarello fikk totalt 16 minutter og 7 sekunder på isen, men klarte ikke å hindre sesongens første nederlag for Wild.

32-åringen fra Oslo skrev under på en femårsavtale med Minnesota Wild 1. juli, dagen da nordmannen sto fritt til å skrive under med ny klubb etter at kontrakten med Dallas Stars hadde gått ut.