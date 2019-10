DOHA: Borte var den fyren som entret stadion i Doha med et brøl, borte var mannen som hadde dengt løs på skuldre, lår og kinn i noe som kunne ligne selvskading mens han ventet på startskuddet, borte var de elleville seiersgestene.

Tilbake sto en pen 23 år gammel sunnmøring med håret pertentlig bakoverstrøket, et beskjedent smil og mottok hyllesten på et hotell i West Bay-bydelen i Doha. Klokken var to på natten, champagnen var alkoholfri naturlig nok ettersom hele hotellet var alkoholfritt.

Kjæresten Oda Djupvik hadde fått et aldri så lite kyss. Mamma og pappa og alle ellers i det som han kaller «verdens beste regime», hadde fått klem av typen bamse. Nå så han litt fjern ut. Litt matt av det hele.

Det neste er det beste

Kanskje hadde han allerede begynt å tenke på det neste løpet. Den neste store utfordringen. Selv på en dag hvor de fleste i lignende situasjon ville hengitt seg til ekstrem nytelse, hadde han fremtid i tankene.

– Klart jeg tenker på OL, sa han på seiersfesten.

Han har to VM-gull. I begynnelsen av august neste år kommer hans første mulighet til å ta OL-gull. Det er en ting som driver han, og det er definitivt ikke frykten for å tape.

– Vi snakker mye om dette. At vi ikke skal være redd for å tape, men redde for ikke å utvikle oss. Det tror jeg er en ganske lur tilnærming når det er 40 påmeldt og bare en kan vinne. Du kan bli slått, men fortsatt ha utvikling, forklarte trener Leif Olav Alnes i seierens stund.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Ser løpet gjennom kamera

Alnes var rolig etter at det hele var over. Han hadde sett hele løpet gjennom sin egen kameralinse. Slik sikrer han seg sine egne uredigerte opptak av alle elevens løp for senere studier.

For dette løpet blir studert og fingransket på samme måte som alle andre løp. Det er snart arbeidsdag igjen for teamet hvor Alnes ifølge Warholm er verdens beste trener.

– Vi koser oss. Det er hardt arbeid hver forbannede dag, sier Warholm.

Bolts erstatter

På hotellet i Doha denne natten er det bare norske journalister, slekt og venner og sponsorer. Men med sin andre VM-tittel er det en hel friidrettsverden som har funnet en profil som med tiden kan bli Usain Bolts erstatter. Mannen fra Jamaica som bar hele idretten på sine skuldre mens dopingsaker og korrupsjonshistoriene haglet.

– Jeg tror han blir «IAAF Male Athlete of the Year»i Monaco i november. Han er i ferd med å bli friidrettens aller største stjerne, sier Bislett Games-sjef og tidligere høydehopper i verdensklasse, Steinar Hoen.

Nå er Warholm den som kan ta over etter Bolt. Gutten fra Ulsteinvik med vikinghjelmen som banner på amerikansk (I’m a f**cking viking), som gliser og spør journalistene om de ikke kunne tenke seg å dra hjem under en langdryg internasjonal pressekonferanse.

– Jeg har alltid hatt lyst til å være en av de beste, en av profilene. Det er ikke nødvendigvis det som trigger meg mest, men muligheten til å sette litt spor i sporten trigger meg veldig. Jeg vil gjerne stå for noen slike historiske prestasjoner, sa han etter at han hadde skrevet norsk idrettshistorie en sen mandag kveld i Gulfen.

Rekord-jakt

Ingen nordmann har tidligere forsvart et VM-gull i friidrett. Dermed var en rekord satt. Men han jager nye mål. Det handler om verdensrekorder, OL-gull og det kommer flere VM og EM. Det er alltid en ny konkurranse.

LISE ÅSERUD, NTB scanpix

En sak er helt åpenbar, 23-åringen fra Sunnmøre og hans gode venn og trener Leif Ove Alnes er helt sikre på at de har mer å gå på. Karsten Warholm kan bli bedre.

– Men vi vet ikke hvor mye mer vi har å gå på. Det er jo derfor vi holder på, sier treneren og gliser.

Mandag i Doha var det ikke snakk om å sette rekorder. Da handlet alt om å vinne. Vinne etter å ha blitt slått av Qatars egen Abderrahman Samba hele fjorårssesongen.

– Verdensrekorden hadde jeg ikke i tankene i det hele tatt. Jeg kunne løpt på ett minutt og vært superfornøyd så lenge jeg vant, sa han til Associated Press-journalisten.

Alt som før

Men selv om Karsten Warholm ikke har noe imot å være stjernen, være friidrettens plakatgutt og at pengene renner inn på kontoen, så mener han at stjernenykkene ligger langt unna.

– Jeg skal sørge for at det ikke er mye i livet mitt som endrer seg. Det skal være som det alltid har vært. Det er ikke mye som har forandret seg etter London i 2017, men som idrettsutøver er det større bevegelser, sier han.

I foajeen, arena for seiersfesten, ble det fort ganske glissent. Det var tross alt midt på natten. Glissent hadde det også vært på stadion da han tok gullet. Kontrasten til hyllesten fra 60.000 elleville i regnværet på Londons østkant den dagen for to år siden var påtagelig.

– Jeg er vant til å snakke med meg selv, så det var greit, sa han på den internasjonale pressekonferansen. Aftenposten hadde spurt om det i hele tatt var noen stas å løpe æresrunde for en tom stadion.

Svaret fikk internasjonal friidrettsjournalister til å smile. Karsten Warholm klager ikke, får folk til å le og ser stort sett lyst på livet.

Han trener. Og som han sier: – Koser seg sammen med Leif Olav. Hver dag.