Juli 2016, Moskva: Jelena Isinbajeva tar avskjed med den russiske Rio-troppen og drømmen om å vinne enda et OL-gull.

Gråtende foran Russlands president Vladimir Putin.

– Dette er en veldig vanskelig situasjon. Vi er utestengt uten bevis og uten mulighet til å renvaske oss, sa 34-åringen.

Etterpå har russeren som imponerte og sjarmerte alle idrettsinteresserte, blitt litt glemt. Kvinnen som nå er 37, lever familielivet med mann og barn. Hun er fortsatt aktiv, men ikke som utøver. Isinbajeva jobber med veldedighet, idrett og politikk.

Jeg har nok penger til at jeg kan kjøpe det jeg har lyst på.

Turner

Hun var i en årrekke en av verdens alle største idrettsprofiler. Innen friidretten var kun Usain Bolt et hetere navn. Hun startet som turner, men måtte slutte som 15-åring fordi hun var for høy med sine 174 centimeter over bakken. I den neste idretten hun prøvde var ikke høyden en hemsko, og bakgrunnen fra turn en stor fordel.

– Når jeg ser på henne, tenker jeg at teknikken hennes er like bra som en manns, sa det britiske stavtreneren Steve Rippon om Isinbajeva.

Jelena Isinbajeva var et umiddelbart talent i stavsprang og sprengte grensene for hva kvinner tidligere hadde oppnådd i den spektakulære grenen. Hun ble den første kvinnen som hoppet over 5 meter, og verdensrekorden hennes fra 2009 er fortsatt gjeldende.

Fakta: Jelena Isinbajeva Navn: Jelena Gadzjievna Isinbajeva. Født: 3. juni, 1982 (37 år) i Volgograd, Sovjetunionen (nå Russland). Høyde/vekt: 174 cm/65 kg. Idrett: Stavsprang. Utvalgte meritter, OL: 2 gull (2004, 2008), 1 bronse (2012). VM: 3 gull (2005, 2007, 2013), 1 bronse (2003). Innendørs-VM: 4 gull (2004, 2006, 2008, 2012), 1 sølv (2003). EM: 1 gull (2006). Innendørs-EM 1 gull (2005). Har verdensrekorden utendørs med 5,06 meter (2009). Har europarekorden innendørs 5,01 meter (2012). Flyttet i sin tid verdensrekorden fra 4,82 (2003) til 5,06 meter (2009).

Utadvendt og smilende. Den alle ville snakke med etter konkurranser. Så hva skjedde fra tiden da hun var den mest populære, til å bli kjent for uttalelser om homofili, idrettskolleger og politikk som mange utenfor Russland stusset over? Og hvorfor endte avskjeden med internasjonal idrett med tårer i stedet for gull?

Penger og suksess

Jelena Isinbajeva satte sin første verdensrekord da hun hoppet over 4,82 meter i Gateshead, England i 2005. 18 rekorder, to OL-gull og tre VM-gull senere var hun en av de mest profilerte idrettsutøverne på planeten. Og med en velvoksen bankkonto.

Vi er mot homoseksualitet innerst inne i oss selv.

– Jeg har nok penger til at jeg kan kjøpe det jeg har lyst på, sa hun allerede i 2007.

Og i 2009 skrev hun ifølge nyhetsbyrået Reuters under en avtale med den kinesiske sportsutstyrsforhandleren Li Ning verdt 1,5 millioner dollar årlig. Ikke engang Bolt kunne få slike avtaler, hevdet Reuters.

Men ikke alt medieyndlingen gjorde, ble godt mottatt.

I 2013 gjorde Russland et vedtak mot å drive propaganda for «ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner». En lov som mange utenfor landet oppfattet som homofiendtlig. Det gjorde også den svenske høydehopperen Emma Green, som deltok i friidretts-VM i nettopp Russland. Hun konkurrerte med neglene lakkert i regnbuens farger og markerte på den måten avstand til vedtaket.

Det likte ikke hjemmepublikummets store heltinne.

– Det er respektløst overfor vårt folk og våre utøvere. Vi er russere, som kanskje er annerledes enn europeere. Men vi innfører ikke lovene våre i deres land. Vi er mot homoseksualitet innerst inne i oss selv. Jeg støtter opp om regjeringen.

Isinbajevas uttalelse vakte oppsikt. Siden antydet hun at hun var blitt misforstått.

I ordkrig mot varsler

Julija Stepanova. Et navn som gjør mange russere olme. 800-meterløperen var nemlig en av dopingvarslerne som bidro til McLaren-rapporten og russisk utestengelse fra friidretten. Og som dermed var en indirekte årsak til at Jelena Isinbajeva gråt foran OL-troppen og Vladimir Putin i 2016. Mens mange i utlandet synes Stepanova er modig, er ikke Isinbajeva like imponert.

– Hun er ond og har spyttet oss alle i ansiktet. Hun har først og fremst ingenting i sporten å gjøre og burde bli utestengt på livstid, sa hun om mellomdistanseløperen, som i motsetning til Isinbajeva, faktisk er tatt i doping.

Fakta: Russland og doping McLaren-rapporten: Wada utestengte det russiske antidopingbyrået RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattende dopingjuks i årene 2011 til 2015, i forkant av og i OL i Sotsji i 2014. Sentralt i dette sto antidopinglaboratoriet i Moskva. RUSADA ble tatt inn i varmen igjen i 2018. Friidrett: I ettertid har mange russiske utøvere blitt utestengt fra internasjonale mesterskap. Blant annet har friidrettsforbundet IAAF nektet russere å delta som russiske landslagsutøvere siden november 2015, men mange konkurrerer som nøytrale utøvere. VM: Qatar arrangerer VM i friidrett fra lørdag 28. september til søndag 6. oktober. DOPING OG FRIIDRETT 300: en oversikt viser at russiske friidrettsutøvere har vært involvert i 300 dopingsaker siden år 2000. Toppår: det var flest saker i 2013, med 44. Siden har antallet saker jevnlig gått ned, og i 2018 ble sju russere utestengt på grunn av doping. Dette tallet kan øke, all den tid det er mange pågående saker mot utøvere som har testet positivt flere år tilbake i tid. (kilde: Dopinglist)

Jelena Isinbajeva har siden hun la opp i 2016 hatt roller i IOC og RUSADA (det russiske antidopingbyrået). Hun måtte imidlertid trekke seg fra sistnevnte verv etter press fra Wada. Isinbajeva har kommet med kritikk mot Wada og mener at McLaren-rapporten var urettmessig rettet mot Russland, og at det var et politisk spill.

Langt fra alle i Russland er enige med henne. Regjerende verdensmester i høyde, Marija Lasitskene, mener at det er russerne som må endre holdning.

– Situasjonen plager meg fordi jeg ikke ser noen forandring. Jeg har inntrykk av at vi, hvis vi får delta igjen, bare kommer til å fortsette som tidligere, sier Lasitskene.

Team Putin

Nå er Isinbajeva en del av Team Putin sammen med flere andre fra idretten. Sjakkmester og Magnus Karlsen-rival Sergej Karjakin og NHL-legenden Alexander Ovechkin er to andre som jobber for å spre Vladimir Putins politikk, selv om organisasjonen hevder at den er apolitisk.

IOC-medlemmet Isinbajeva uttalte nylig at Russland «definitivt» bør slippe inn i varmen igjen.

Men ennå er Russland utestengt fra å konkurrere i internasjonal friidrett, en utestengelse som senest ble opprettholdt i forrige uke.

(Kilder: SportExpressen, NTB, Aftonbladet, 100 % Sport, Tass)