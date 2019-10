Nikolais (21) elleville scoringsshow overrasker Arne Scheie: – Dette har jeg aldri hørt om før

Mandag 23. september skjedde det noe uvanlig i norsk breddefotball. NTNUIs andrelag vant hele 26–0 over Tydal i 5. divisjon avdeling 2. Og det attpåtil på bortebane.

– Dette må være veldig uvanlig. Det interessante her er at det er hjemmelaget som taper så stort. Jeg har jo hørt om lag som mot slutten av sesongen reiser til bortekamper med få spillere. I seriespill har jeg ikke hørt om noe slikt tidligere – da tenker jeg både på resultatet og at det er bortelaget som vinner så mye, sier fotballguruen Arne Scheie.

Scoret sju mål på 16 minutter

Allerede etter to minutters spill sto det 0–2.

– Vi hadde ballen hele tiden og skapte sjanse i stort sett hvert angrep, sier NTNUIs toppscorer Nikolai Skaue (21).

Han startet kampen på benken, men kom inn på banen da andre omgang ble blåst i gang. På det tidspunktet var stillingen 0–9. Mellom det 63. og 79. spilleminutt scoret han sju (!) ganger.

– Det er ganske spesielt. Å score sju mål er mye i en hel kamp, og det er jo noe ekstra når det skjer innenfor et så kort tidsrom. Det er ikke noe som skjer hver dag. En artig opplevelse, sier Skaue.

Arne Scheie er imponert.

– Dette har jeg aldri hørt om før. Det er en fantastisk prestasjon, understreker han.

Audun Braastad / NTB scanpix

Det omvendte oppgjøret i vårsesongen endte med 13–0-seier. Laget har også slått Hegra 12–0.

Storscoreren Nikolai Skaue har scoret 30 mål i årets sesong fordelt på 16 kamper. Han er toppscoreren i avdelingen.

– Det er bestandig artig å score mål. Vi har hatt en solid sesong og står med over 100 scoringer, sier Skaue, som spilte 3.-divisjonsfotball med Fløya før studier sendte han til Trondheim for to år siden.

Har tapt alle kampene

NTNUIs andrelag har 16 seirer og ett tap i år. Og målforskjellen viser 114–18. Sesongens eneste nederlag kom mot andreplasserte Lånke i vår.

Like artig er det ikke å spille på Tydal. Tallene viser 17 tap på 17 kamper og en målforskjell på 9–160. Det toppet seg me 0–26 på hjemmebane. Keeper Stian Aleksander Fremo må nesten bare le av situasjonen.

– Det ser ikke bra ut på min CV iallfall. Jeg må innrømme at det tærer litt på motivasjonen, og jeg har aldri plukket så mange baller ut av nettet i en kamp tidligere. Det var total overkjøring fra start. Vi rykket ned fra 4. divisjon i fjor, og mistet de fleste av spillerne, sier Fremo.

– Breddefotballen lider

Breddefotballekspert Jørgen Tjærnås har full oversikt over det som skjer nedover i divisjonssystemet. Han har fått med seg resultatet i kampen mellom Tydal og NTNUI2.

– Jeg har undersøkt litt, og så vidt jeg vet har Tydal den svakeste målforskjellen blant lagene som har tatt 0 poeng i seriesystemet på seniornivå på herresiden i norsk fotball i år, sier han.

Norsk fotball har hatt mange uvanlige resultater i høst. For drøye to måneder siden tapte blant annet Valdres 19–0 i en 3.-divisjonskamp. Laget har så langt i år sluppet inn 162 mål.

Før 2016-sesongen ble det gjort omfattende omlegginger av det norske seriesystemet. Både 2. divisjon og 3. divisjon ble spisset for å øke toppnivået ytterligere.

– Breddefotballen har en verdi og sjarm i seg selv som har dødd litt ut etter omleggingen. Bredden har måttet lide – det er det ingen tvil om, mener Jørgen Tjærnås.

– Men spissingen er ikke helt svart-hvitt. 2. divisjon og 3. divisjon er blitt veldig mye bedre sportslig, legger han til.

– Tøffere og tøffere

4. divisjon skal også kuttes fra neste år. Det betyr færre opprykksplasser i år, og avdelinger som slås sammen.

– For veldig mange handler det om å være på et passe høyt nivå, ha det gøy og møte lokalrivalene. Det er tross alt breddefotball. Men det blir tøffere og tøffere. Nå er det gode, store fotballag som ikke har lag i denne divisjonen engang. A-lagene i klubbene skal jo være flaggskipene, og det er ingen god signaleffekt å ikke ha et lag i 4. divisjon, sier Tjærnås.

– Hva med 5. divisjon?

– Det er forskjeller på lagene, og slik vil det alltid være. Geografien i Norge gjør at du vil få lag som enkelte år er skikkelige dårlige.

Kaptein og lagleder for NTNUIs andrelag, Ole-Gunnar Kjærstad, synes ikke det er bare positivt å vinne 26–0 i en seriekamp i 5. divisjon.

– Det er jo ikke bra, og det hadde vært morsommere med mer konkurranse. Men det skal sies at vi har hatt tøffe kamper i år også, sier han.