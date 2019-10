Den norske keeperscoringen går verden rundt

På stillingen 1–0 til Skeid i søndagens kamp gikk keeperen fram da gjestene fra Jessheim fikk et frispark. Fra rundt 25 meter skrudde han ballen vakkert over muren og i det nærmeste krysset. Ull/Kisa scoret også på overtid og vant 2–1.

Perlemål av keepere er sjeldent vare. Ull/Kisa la ut scoringen på Instagram, og under ett døgn senere har videoen gått sin seiersgang på nett. Blant andre Instagram-kontoen «433», med 23,5 millioner følgere, har delt videoen videre. Der har den blitt sett over en million ganger og har også fått over 300.000 likerklikk, blant annet fra Liverpool-spiller Rhian Brewster.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hagerup selv har også merket trykket på sin egen konto i sosiale medier.

– Det er stas at så mange har sett dette, og jeg har faktisk fått et par hundre nye følgere på Instagram. Det er morsom at det slår an, sier han til klubbens nettsider.

Det er for øvrig ikke første gang han imponerer med skuddfoten. Hagerud scoret også i en treningskamp i vinter, og det fikk oppmerksomhet da han gikk fram og forsøkte seg på et frispark mot Rosenborg i cupen denne sesongen.

Ull/Kisa ligger på niendeplass på nest øverste nivå i Norge når tre runder gjenstår.