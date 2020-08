Direkte: Følg Tromsøs kamp mot Åsane og chat med Ronny Bratten

Tar Tromsø en ny seier?

Tromsø har fått en meget god start på sesongen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL vant begge sine hjemmekamper i forrige uke og står nå med 6 strake seiere.

I kveld har Gutan tatt turen til Bergen for en tricky bortekamp mot Åsane. Hjemmelaget har allerede tatt skalpen til Lillestrøm og vil nok gjøre sitt for å gjøre livet surt for Gaute Helstrups menn.

Kampen sparkes i gang kl 18. Ronny Bratten live-chatter fra kl 16.45. Send inn spørsmål og kommentarer under.