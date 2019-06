Dette mener ekspertene om den omdiskuterte straffen: – Helt håpløst

Etter bare to minutter fikk Liverpool en drømmeåpning i Champions League-finale mot Tottenham.

Da det var spilt bare 23 sekunder da Sadio Mané kom på et godt løp bak Tottenhams høyreback Kieran Trippier. Senegaleseren forsøkte å slå en pasning inn i Tottenhams 16-meter, men ballen traff Moussa Sissoko i brystet og så i høyre arm.

Den slovenske dommeren Damir Skomina var kjapp til å oppfatte situasjonen og peke på straffemerket. Skomina trengte heller ikke å se situasjonen på nytt gjennom VAR.

Mohamed Salah var klinisk fra straffemerket og banket Liverpool i føringen.

– Straffe fordi armen står rett ut

Straffeavgjørelsen har skapt stor debatt i sosiale medier. FIFA-dommer Svein Oddvar Moen er klokkeklar på at han mener Skomina tok rett i sin avgjørelse.

– Dette er straffe til Liverpool fordi armen står rett ut, armen står rett ut i 90 grader. Ball i arm, korrekt dømt etter 23 sekunder, sier Moen i pausesendingen til TV 2.

– Sissoko må rett og slett ta konsekvensen av at armen er der den er, og Mohamed Salah får muligheten. Kontant, ikke kontrollert. 1–0 til Liverpool som har kontroll inn til pause, supplerte Hangeland etter straffesituasjonen og 1–0.

Dommer Svein Erik Edvartsen er enig i dommerkollega Moens uttalelse:

– Korrekt straffe. Forsettlig handling. Armen er i unaturlig stilling som overstyrer kort avstand. Det er slik retningslinjene til UEFA er. Det er ikke av betydning at armen treffer brystet først. Sissoko må selv bære ansvaret for at armen står rett ut, skriver han på Twitter.

– Det er mot spillets idé

En som var lite fornøyd over at det ble dømt straffespark til Salah & co. er Viasat-ekspert Rune Bratseth.

– Jeg hadde én frykt før kampen, at Champions League skulle bli avgjort på en tvilsom handsavgjørelse, og sånn har det blitt. Det der er en håpløs avgjørelse, igjen. Han får ballen skutt på seg fra to meters hold, mest i brystet – og så blir det straffespark. Er det en forseelse som skal straffes med straffespark? Nei, er svaret på det, tordner Brathset.

– Det er mot spillets idé. Konsekvensen står ikke i stil med forseelsen. Han skal gi en beskjed til motspillere. Den treffer jo ikke ham i armen en gang, men i armhulen! Hvis vi skal ha et reglement som dette i fotball, det strider mot folks rettsoppfatning. Jeg syns det er her rett og slett er stein gærent, sa Bratseths studiokollega i Viasat, Morten Langli.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen deler dommerduoens oppfatning av at det var riktig å dømme straffespark.

– Arm er i unaturlig posisjon og ballen treffer armen=Straffe, skriver han på Twitter.