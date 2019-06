Norske lag kan møte giganter i sommer: Dette kan bli motstanderne

– Nei.

Det er Erik Huseklepps svar når han får spørsmål om Brann kan nå gruppespill i Europa i høst. Så moderer den tidligere Brann-spissen seg litt:

– Selvfølgelig er alt mulig i fotball, men det sier seg selv at det blir knalltøft, sier mannen som nå jobber som Brann-ekspert for BT og spiller 3.-divisjonsfotball for FK Fyllingsdalen.

Lørdag kveld hevet Jordan Henderson Champions League-trofeet for Liverpool, etter å ha slått Tottenham 2–0 i finalen i Madrid. Tre dager tidligere knuste Chelsea sine byrivaler Arsenal 4–1 i Europa League-finalen i Baku.

Dermed er Europacup-sesongen 2018/2019 omsider historie.

Millioner på spill

Men tirsdag 11. juni er en ny sesong «i gang» igjen. Da trekkes de innledende kvalifiseringsrundene i Champions- og Europa League.

Fire norske lag skal prøve å kjempe seg gjennom fire kvalifiseringsrunder og få en plass i høstens gruppespill: Rosenborg, Molde, Brann og Haugesund.

Gruppespill vil være gull verdt for klubbene, både sportslig og økonomisk. Men veien dit er lang. Alle de norske lagene starter i første kvalifiseringsrunde, altså runden etter kampene som trekkes 11. juni.

Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke publisert seedinglistene for kommende sesongs turnering, men den anerkjente belgiske fotballskribenten Bert Kassies er som alltid tidlig ute.

Han har i mange år drevet en uoffisiell side som teller Europacup-poengene, til stor glede for fans og media fra hele Europa. Der er listen over potensielle motstandere klare:

Champions League (Rosenborg):

Rosenborg er Norges håp i den gjeveste turneringen. Der har verken de eller andre norske lag kvalifisert seg siden trønderne slo Valencia to ganger høsten 2007.

Fire runder skiller RBK fra høstens gruppespill, men de vil bare være seedet i første runde.

Derfor er det, også i år, mer realistisk for RBK å håpe på Europa League-gruppespill. Og til de som tviler på grunn av lagets svake serieåpning: Hør på Roar Strand.

– Vi har sett bedring i spillet, senest mot Brann. Fortsetter de fremgangen i spillet og formen, er alt mulig. Kanskje er de heldige med trekningen, sier mannen med nesten 150 internasjonale kamper for RBK.

– Kan være lettere i Europa

De to siste gangene trønderne kvalifiserte seg til Champions League, i 2005 og 2007, kom de på henholdsvis 7. og 5. plass i serien.

– Fotballkamper lever sitt eget liv og alle kan ha dårlige dager. Som regel er det faktisk ikke noe verre å møte europeiske lag, sammenliknet med norske. Det handler om spillertyper. Vi har erfart at man ofte får bedre tid med ball i Europa enn i Norge, påpeker Strand.

Dersom Rosenborg skulle ryke i Champions League-kvalifiseringen, vil de havne i Europa League-kvaliken med «fallskjerm» uansett når de går ut.

Ryker de i første kvalikrunde til Champions League, går de inn i andre kvalikrunde i Europa League, også videre.

I en eventuell Europa League-kvalik vil RBK for øvrig gå inn i egen kvalifisering med andre seriemestere.

Runde 1:

Normalt er trekningen i den første runden geografisk inndelt. Dermed kan vi anta at RBK stikker av med et av følgende, nordiske, useeede lag:

Suduva Marijampole (Litauen), Piast Gliwice (Polen), Kalju Nomme (Estland), Valur (Island), Linfield (Nord-Irland), HB Torshavn (Færøyene) og Riga FC (Latvia).

Runde 2:

De skotske mesterne vil være en mulig motstander også i år. Av andre seedede lag er FC København, Dinamo Zagreb, BATE Borisov, FK Astana, Ludogorets, APOEL, Qarabag, Maribor og Røde Stjerne.

Det er verdt å merke seg at de fleste av disse også skal spille første runde. Siden første og andre kvalikrunde trekkes samtidig, er det dermed mulig å støte på et useedet lag i runde to, om de har slått ut forhåndsfavorittene.

Europa League (Molde, Brann, Haugesund):

I Europa League finner vi tre norske lag, som alle vil være seedet i runde én. Her er vanligvis trekningen lokalt inndelt. Dermed er det grunn til å anta at motstanderne til Molde, Brann og Haugesund er blant disse klubbene:

B36 Torshavn (Færøyene), Flora Tallinn (Estland), FK Liepaja (Latvia), Cliftonville (Nord-Irland), KR Reykjavik (Island), Shamrock Rovers (Irland), Connah's Quay (Wales), NSI Runavik (Færøyene), St. Patrick's Athletic (Irland), KuPS Kuopio (Finland), RoPS Rovaniemi (Finland), Inter Turku (Finland), Breidablik (Island), Stumbras Kaunas (Litauen), KI Klaksvik (Færøyene), RFS Riga (Latvia) og Trans Narva (Estland).

I likhet med i Champions League-kvaliken, kan det straks bli verre allerede i runde to. Også her er det verdt å merke seg at andre kvalikrunde trekkes samtidig med runde én, slik at man kan ende opp med en «enklere» motstander. Men i Europa League er det derimot mange flere giganter som kommer inn.

– Gjelder å ha flaks

Bare Molde vil være seedet ved avansement, etter at avanserte fra gruppespill i 2015.

I runde to er potensielle motstandere for Brann og Haugesund lag som Roma, Legia Warszawa, Steaua, Eintracht Frankfurt, Espanyol, Wolverhampton og mange flere.

– Brann skal komme seg videre fra den første runden. Så gjelder det å ha flaks med trekningene. Sarpsborg hadde færre seedingpoeng enn Brann i fjor og viste vei, sier Huseklepp.

Sist - for to år siden - røk Brann ut mot slovakiske Ruzomberok. Da var det klart at vinneren skulle møte Everton. Og mange drømte om et nytt møte med engelskmennene Brann møtte i utslagsrundene i 2008.

– Det gjelder å rette opp det inntrykket nå. Brann har en bred stall og må gå for Europa. Fokusér på å gjøre det så godt som mulig og sanke poeng til man er med neste gang, sier Huseklepp.

– Molde og RBK har best sjanse

For Molde vil det i denne runden se langt lysere ut med tanke på avansement, men av totalt 37 useedede lag vil det naturligvis alltid være lag som er sterkere enn Europacup-poengene siste fem år vil tilsi. Lag som Maccabi Haifa er useedet i runde to.

Det er for øvrig grunn til å håpe på seeding også i en eventuell tredje runde for moldenerne, om de skulle finne på å slå ut de to første lagene de får.

– Sammen med RBK er det de som har best sjanse. De har vist at de kan tidligere. RBK er veldig usikre, men har en ekstra mulighet gjennom Champions League, påpeker Huseklepp.