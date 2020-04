Hoseth med advarsel til «illojale» spillere

KBK-treneren mener spillere som er permittert vil tape på å utnytte situasjonen for å skifte klubb

Magne Hoseth er blant profilene du kan høre i den siste episoden av «RB-sporten». Foto: TROND HUSTAD

Magne Hoseth er Christian Michelsens nærmeste medarbeider i Kristiansund denne sesongen. Mandag skulle han egentlig sittet på benken på Aker stadion, men i stedet stilte han i Romsdals Budstikkes fotballsending. Intervjuene er nå samlet i en ny episode av podkasten «RB-sporten».

Der brukte han mange godord da han ble bedt om å beskrive hovedtreneren.

– Han er ekstremt flink på det medmenneskelige og fotballen, og får ut det beste fra hver enkelt spiller. Han er dyktig og veldig nøye. Vi er en klubb som ikke har så mange ressurser, og han utnytter de han har maksimalt. Jeg tror det er dager der han ønsker at han hadde hatt litt flere folk rundt seg, men han er ekstremt flink til å holde gruppa sammen. Samholdet er viktig for Christian, sier Hoseth.

– En annen verden enn Molde

Han slår fast at KBK lever i en helt annen verden enn hans tidligere arbeidsgiver Molde.

– Budsjettene er jo forskjellige, men Kristiansund er veldig flinke på personressurser. Det er Molde, også, ikke misforstå meg, men vi er nødt til å melke enda mer ut av hver enkelt person. Molde har et større støtteapparat å lene seg på, sier han.

Etter flere opprykk i KBK-systemet de siste årene er averøyingen nå assistenttrener i eliteserien.

– Jeg er ikke teoretiker eller analysemann, det er på feltet jeg får brukt meg mest. Vi legger opp treningene sammen, men jeg har mye av det som skjer på feltet. Som assistent skal jeg smile og være glad, og få det beste ut av Christian og Sander (Håskjold Nyland) som er nummer tre i rekka, sier Hoseth.

Advarer mot klubbskifte

KBK-spillerne ble 100 prosent permittert 2. mars. Tirsdag ble graden redusert til 50 prosent. Treneren har uansett ikke vært bekymret for at klubben skulle miste spillere til andre klubber.

– Nei, det var en rask avgjørelse. Spillergruppa ville blir permittert og ville være lojale mot klubben. Det er ikke et problem. Hvis det blir det, ønsker jeg dem lykke til. Jeg skal være trener i norsk fotball i lang tid fremover, og de som skifter klubb nå kommer ikke øverst på lista mi når jeg tar over, for det mener jeg illojalt, sier Hoseth.

KBKs assistenttrener Magne Hoseth i samtale med Rbnetts Carl Henrik Indbjør. Foto: TROND HUSTAD

Selv om spillerne har vært permittert, har de valgt å trene sammen i mindre grupper.

– Dette har ikke vært et problem, og det tror jeg ikke det ville vært i Molde, heller. Jeg tror de helst vil komme hit og trene, det gjør noe med den mentale helsa å være sammen med andre og tenke på noe annet om det så bare er en time om dagen. Spillerne prissetter dette mer enn noen gang. Så spørs det hvordan styret eller klubben går ut i media, jeg ser en del har reagert litt på det som er sagt av ledere. De har terget på seg spillergruppa, og det er ikke lurt når spillerne er permittert. Du må ha dem på sida di, sier Hoseth.

– En kjedelig affære

Han ser mørkt på at en kamp mellom Molde og Kristiansund skal spilles uten publikum.

– Det blir en kjedelig affære. Jeg håper selvfølgelig vi får åpne med publikum så fort som mulig, men om det blir to-tre kamper uten så får det være. Da må forbundet sette opp kamper som ikke har så stor publikumsinteresse først. Det er den eneste måten å redde økonomien til små klubber, sier KBK-treneren.

