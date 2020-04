Rogn gir seg som landslagstrener

Geir Endre Rogn vil prioritere familien og går ikke løs på en ny sesong som trener for de norske langrennskvinnene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Geir Endre Rogn gir seg som trener for de norske langrennskvinnene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Det melder Norges Skiforbund i en pressemelding.

Rogn har vært trener for skijentene i to sesonger i samarbeid med hovedtrener Ole Morten Iversen. Før det var han juniorlandslagstrener.

– Det har vært fire flotte år der jeg har hatt gleden av å bidra til utvikling både for lovende juniorer og verdens beste skijenter. Det er tøft å gi slipp på det som virkelig har vært en drømmejobb, men familien går foran alt. Kona mi sliter med alvorlig sykdom, og da trengs det at jeg er til stede i hverdagen for å skape ro og stabilitet for henne og de to sønnene våre, sier Rogn.