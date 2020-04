Tour de France-sjefen varsler avlysning dersom det blir tilskuernekt

Det er uaktuelt å gjennomføre 2020-utgaven av Tour de France dersom den må avholdes uten tilskuere, ifølge rittsjef Christian Prudhomme.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tour de France-direktør Christian Prudhomme vil ikke ha tilskuernekt under Touren. Foto: Thibault Camus / AP

NTB

Det er fortsatt ikke besluttet om og i hvilken grad viruspandemien påvirker årets utgave av verdens mest prestisjetunge sykkelritt. Arrangøren har samtidig ingen planer om å avholde rittet for enhver pris.

– Tour de France vil ikke bli kjørt for «lukkede dører», sier den mektige Tour de France-direktøren Christian Prudhomme til franske Sports Auvergne.

Intervjuet er gjengitt av blant andre Cyclingnews.

Årets ritt skal etter planen innledes i Nice 27. juni. Tradisjonen tro skal vinneren hylles etter avslutningsetappen på Champs-Élysées 19. juli dersom rittet går som planlagt.

Les også Dette er Helsedirektoratets nye råd til idretten

Franske myndigheter og representanter for arrangøren har i lengre tid holdt samtaler om utsiktene for å kunne gjennomføre 2020-utgaven. Frankrikes idrettsminister Roxana Maracineanu sa nylig at alle muligheter holdes åpne.

Et scenario har vært å gjennomføre rittet uten tilskuere. Både høytstående politikere og utøvere har uttrykt skepsis til en slik løsning. Rittsjef Prudhomme avviser også at det er aktuelt.

– Tour de France er inderlighet, entusiasme og fremfor alt smil. Vi må kunne se de smilene, sier han.

Fortsatt har Tour-direktøren håp om at årets utgave kan gå som planlagt. Samtidig innser han at utviklingen i virussituasjonen avgjør.

– Jeg ønsker at Tour de France skal avvikles i sommer. Ikke bare for Tourens skyld. Hvis vi må avlyse, er det fordi at landet er i en katastrofal situasjon. Det håper jeg selvfølgelig ikke, sier Prudhomme.