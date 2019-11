OL-komiteen går tirsdag hardt ut mot Russland for det de mener er en åpenbar manipulering av dopingdata, og støtter WADAs innstilling om å utestenge Russland.

Mandag ble det kjent at et WADA-utvalg innstiller på at Russland som nasjon ilegges fire års utestengelse fra alle arrangement i regi av organisasjoner som har ratifisert WADA-koden.

I en uttalelse tirsdag heter det at «IOC vil støtte de tøffeste sanksjoner mot alle som er ansvarlige for denne manipulasjonen». Samtidig ønsker man velkommen WADA-anbefalingen om å la individuelle russere delta som «nøytrale utøvere» så lenge de kan godtgjøre at de ikke har deltatt i dopingjuks.

Russlands antidopingbyrå (RUSADA) ble i september 2018 igjen tatt inn i varmen etter å ha vært utestengt i tre år, mot at Russland gikk med på å utlevere dopingtester og databasen over prøveresultatene fra 2012 til 2015. Det er disse prøvene WADA mener er fusket med.

Det er derfor at landet står foran en historisk hard straff.

Vil sikre rettferdighet

Tirsdag oppfordret IOC igjen til at råmaterialet fra laboratoriet i Moskva utleveres, slik at man omsider kan undersøke prøver og data.

– Dette vil sikre at rettferdighet vil bli oppfylt, at de skyldige blir tatt og uskyldige blir beskyttet, skriver IOC.

– På denne måten kan den mørke skyggen som henger over den nye generasjonen med russiske idrettsutøvere bli fjernet.

Kan stille i fotball-EM

Etter at utvalget nå har kommet med sin innstilling, er det opp til WADAs styre å ta den endelige beslutningen om hva som skal skje med russisk idrett. Det skjer på styremøtet i Paris 9. desember.

Hvis utvalgets innstilling følges, vil Russland ikke kunne stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020 og heller ikke i vinter-OL i Beijing i 2022. Det samme vil gjelde en lang rekke andre internasjonale stevner og mesterskap.

I stedet kan russiske utøvere som godkjennes etter å ha underkastet seg et strengt og uavhengig prøveregime delta under nøytralt flagg, slik det ble praktisert under vinter-OL i Pyeongchang i 2018.

Utestengelsen vil ifølge nyhetsbyrået AFP ikke gjelde neste års fotball-EM, der Russland er kvalifisert og skal være en av 12 vertsnasjoner.