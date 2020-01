Supporterne protesterte før kampen. Så kom VAR i fokus igjen

Manchester City rotet bort to poeng etter flere kontroversielle episoder mot Crystal Palace

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Manchester City-supporterne ga klar beskjed om hva de mener om VAR før kampen. Foto: Rui Vieira / AP

Manchester City – Crystal Palace 2–2

Manchester City lå lenge under før VAR-drama, snuoperasjon fra Sergio Agüero og Fernandinho-selvmål sørget for 2–2 mot Crystal Palace lørdag.

Manchester City så ut til å ha god kontroll tidlig i kampen hjemme mot Crystal Palace, men bortelaget sjokkerte Pep Guardiolas menn og tok ledelsen med scoring på sitt første skudd på mål.

En ellevill avslutning på kampen med straffe omgjort av VAR, to scoringer fra Agüero og et selvmål fra Fernandinho like før slutt endte med poengdeling.

Kampen ble preget av VAR, både i form av protester fra City-fansen før kampen og da en VAR-avgjørelse fjernet et tildømt straffespark til City 20 minutter før slutt.

VAR-avgjørelsen ble likevel bare startskuddet på den fartsfylte avslutningen på kampen.

Les også: Slik beskriver Haaland drømmedebuten etter hat trick på 23 minutter

Sergio Agüero scoret to ganger for Manchester City, men seieren glapp til slutt. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Tosun sjokkerte City

City var klart nærmest fra start. Kevin De Bruyne var nær ved å score på et frispark fra langt hold etter 15 minutter, men skuddet fra nærmere 30 meter smalt i tverrligger og ut.

Det eneste Crystal Palace skapte i starten var en straffesituasjon som ble avslått av VAR da Wilfried Zaha falt i bakken. City-fansen hadde møtt opp med skilt i protest mot VAR, men fikk videodommerne med seg da de avvinket situasjonen da Zaha gikk i bakken i boksen. Det ble ikke siste gang VAR gjorde seg gjeldende.

City hadde ballen nesten hele første omgang, selv om de aller største sjansene uteble, men med fem minutter igjen av omgangen sendte Tosun dem i føringen med en heading på corner. En lang corner på bakre ble nikket videre til Tosun som enkelt stanget inn en sjokkerende ledelse.

Ny VAR-kontrovers

City kom til flere muligheter ved Raheem Sterling, Sergio Agüero og Bernardo Silva, men ingen i Citys stjernegalleri klarte å sette ballen i mål.

Det ble mye mer drama etter 73 minutter, da et innlegg gikk opp i hånden til Crystal Palace-stopper Jaïro Riedewald. Dommer var sikker i sin sak og pekte på straffemerket, men straffe skulle det ikke bli.

Etter en sjekk med VAR ble avgjørelsen omgjort og City måtte på ny prøve å komme til store sjanser. Både sjanser og mål ble det nok av mot slutten.

Agüero snudde kampen med to mål på fem minutter like før slutt, og City så ut til å snu til seier, men like før slutt fikk Palace uttelling igjen. Fernandinho var uheldig og sendte ballen i eget nett etter at Zaha hadde driblet seg fri på kanten og slo inn i boksen.

Dermed endte det 2–2 og City faller enda lenger bak i jakten på suverene Liverpool. Nå er Manchester-laget 13 poeng bak Liverpool, selv med to kamper mer spilt.

Også Arsenal følte seg snytt av VAR lørdag. De mente seg snytt for straffe da Nicolas Pépé gikk i bakken i 1–1-oppgjøret mot Sheffield United.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 18:13 Oppdatert: 18. januar 2020 18:37

Mest lest akkurat nå