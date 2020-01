Nyland til ligacupfinale - ble kåret til banens beste

Aston Villa sikret seieren langt på overtid.

Ørjan Nyland jublet vilt på overtid. Foto: ANDREW YATES / Reuters

ASTON VILLA - LEICESTER 2–1 (3–2 sammenlagt)

Aston Villa er klar for ligacupfinale etter seier 2-1 over Leicester og 3-2 sammenlagt. Finalen blir klubbens niende.

Det så ut til å ende 1-1 og ekstraomganger på Villa Park, men i det 93. minutt dukket innbytter Trezeguet opp og sendte hjemmefansen til himmels med sin 2-1-scoring.

Det gjør at det er Aston Villa, som startet med Ørjan Nyland i mål, som skal spille ligacupfinale - enten mot Manchester City eller Manchester United. Manchester-derbyet spilles onsdag kveld.

Nyland ble kåret til banens beste i semifinalen. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Storspilte

Nyland kunne lite gjøre med 1-1-målet. Han storspilte og bidro sterkt til at Villa klarte å ri unna Leicester-stormen.

Etter kampen ble nordmannen kåret til banens beste av rettighetshaver Sky. Han ble deretter spurt om hvordan stemningen var i garderoben etter at Villa sikret finaleplassen.

– Det var vanvittig. Helt utrolig utenfor også. Det var rett før vi gikk gjennom taket, svarte en smilende Nyland til Sky Sports.

– De første 15 minuttene la de stort press på oss, og jeg fikk inn et par redninger. Vi forsvarte oss bra som lag. Vi visste at Leicester er et klasselag, men vi klarte å stå imot, sa nordmannen videre.

– Er det din beste kamp i Aston Villa noensinne? spurte Sky Sports reporter.

– Ja, det tror jeg. Det var fantastisk, sa Nyland.

Etter at Nyland slapp inn seks mål i Premier League-møtet med Manchester City for et par uker siden, ble tidligere Liverpool-keeper Pepe Reina hentet inn til Birmingham-klubben på lån fra Milan. Nordmannens plass i startelleveren fremover er derfor svært usikker.

– Der har vært endringer i troppen, så det var godt for meg å spille på den måten jeg gjorde i kveld. Nå håper jeg at jeg får starte på Wembley også, sa Nyland til Sky Sports.

Fullroses

Etter kampen fikk nordmannen skryt fra flere hold.

– Nyland med ny kjempekamp for Villa. Finale på Wembley neste stopp, skrev Viasat-kommentator Morten Langli på Twitter.

Avgjorde på overtid

Fem ganger har Aston Villa vunnet ligacupen tidligere - i 1960/61, 1974/75, 1976/77, 1993/94 og 1995/96. De har spilt åtte finaler før.

Hjemmelaget tok ledelsen etter 12 minutter. Jack Grealish tok med seg ballen inn i 16-meteren til Leicester, før han vendte og slapp til en fremadstormende Matt Targett. Han hamret ballen i mål med venstrefoten fra åtte meter.

Aston Villas Trezeguet og Ahmed Elmohamady feiret overtidsmålet. Foto: CARL RECINE / Reuters

Kelechi Iheanacho utlignet til 1-1 20 minutter før slutt da han dukket opp på bakerste stolpe og banket inn kampens andre mål etter pasning av Harvey Barnes.

Og det så ut til å bli ekstraomganger, helt fram til Trezeguet avgjorde kampen på overtid. Ahmed Elmohamady slo inn i boks og fant Trezeguet på bakerste stolpe, som på helvolley bredsidet inn 2-1 og sendte Villa til ligacupfinale.

Da finaleplassen var et faktum, utspilte det seg elleville jubelscener på Villa Park.

Villa Park tok fyr på overtid. Leicester-spillerne deppet. Foto: CARL RECINE / Reuters

Villa-supporterne stormet banen i vill glede da sluttsignalet lød. Foto: Carl Recine / Reuters

