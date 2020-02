– King gjorde seg klar til å reise til Manchester United

Joshua King trodde United-overgang skulle gå i orden. Nå går det rykter om at han er svært lite fornøyd med det som skjedde.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Joshua King er Bournemouth-spiller også etter dette overgangsvinduet. Nå går det rykter om han er bitter etter at overgangen falt fisk. Foto: JOHN SIBLEY, Reuters

Uenighet om pris og nei til utlån ødela muligheten til en overgang til United.

Manchester United kom med et tilbud om å kjøpe King for 25 millioner pund torsdag. Dette tilbudet skal, ifølge det velrenommerte nettstedet The Athletic, ha ført til at King trodde at han var på vei til Manchester United.

Joshua King tilhørte United-akademiet fra 16 års alder. Han forlot klubben i 2013 uten å ha startet en eneste kamp for Uniteds A-lag. Han fikk ett innhopp i cupen.

– Fredag morgen var Joshua King klar til å reise til Manchester, ivrig etter å komme tilbake til klubben han forlot i 2013, skriver David Ornstein i The Athletic.

Frustrert

Manchester Evening News forteller at det har vært en del rykter rundt Joshua Kings frustrasjon over at overgangen ikke gikk i orden. Han skal ha vært veldig lite fornøyd med at klubbene ikke ble enige.

Bournemouths manager Eddie Howe vil ikke bekrefte at overgangsfiaskoen kommer til å ha noen betydning for King.

Howe ble spurt av mediene om han hadde en jobb å gjøre med King etter spekulasjonen om at han var bitter over tapte muligheter.

– Slik tingene er nå, så har han vært i godt humør, sier han til Bournemouth-avisen Daily Echo.

Joshua King er for tiden skadet og spilte ikke i kampen mot Aston Villa sist helg. Han ble observert på tribunen og i angivelig godt humør.

Ighalo tok plassen

I stedet for Joshua King som en spisserstatter for skadede Marcus Rashford, ble Odion Ighalo innleid fra kinesiske Shanghai Shenhua.

Ighalo er kjent fra sin periode i Lyn i for 12–13 år siden. Han har siden både spilt for Udines og Watford før han dro til Kina i 2017.

Publisert: Publisert: 3. februar 2020 18:07

Mest lest akkurat nå