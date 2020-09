Stjerneryttere reagerer på slike bilder i Tour de France: Kommer med bønn til publikum

Koronasmitte kan bli skjebnesvangert for Tour de France. Nå ber sykkelstjernene publikum om å skjerpe seg.

Polske Michal Kwiatkowski kommer med en gest som viser at han er misfornøyd med noe på lørdagens etappe. Langs løypa sto publikum tett. Foto: BENOIT TESSIER / NTB scanpix

Det er én av verdens største, eldste og mest tradisjonsrike idrettskonkurranser. Men også Tour de France preges av koronapandemien. Starten ble utsatt i nesten to måneder til slutten av august. Rytterne må leve med strenge smittevernregler. Og den seine starten gjør at sommerenferien er over, og franskmennene må jobbe og gå på skole i stedet for å delta på festen.

Tusenvis

Likevel samler konkurransen tusenvis. Spesielt folksomt er det langs de smale veiene i fjellene, og på lørdagens etappe i Pyreneene var det flere steder like folksomt som tidligere år. Før rittet ba Tour de France-direktør Christian Prudhomme tilskuerne innstendig om å bruke munnbind, både for å unngå å smitte andre sykkelfans, men også på grunn av syklistenes sikkerhet. Mange, men ikke alle tar oppfordringen på alvor.

Det får flere til å reagere, blant annet CPA, en interesseorganisasjon for sykkelproffene. Lørdag kom CPA med følgende bønn til publikum:

«Til sykkelelskere: Respekter rytterne, respekter dere selv, respekter avstand og bruk maske».

Tadej Pogacar (Slovenia) hadde en god dag på sykkelen. Langs løypa sto publikum tett i tett. Foto: BENOIT TESSIER / NTB scanpix

Stjernene advarer

Også flere av utøverne og lagene som er med i Tour de France ber folk om å vise hensyn. «Som de fleste av dere er også vi bekymret for situasjonen. Det har krevd så mye å få i gang sesongen, og vi har ikke lyst til at den skal ta slutt. Vær så snill å bruke maske, bruk den riktig og hold avstand. Gjør det for oss og for resten av feltet», skriver det spanske laget Movistar på Twitter, med et bilde av Marc Soler omkranset av publikummere både med og uten munnbind.

Flere av Tour de France-stjernene har kastet seg på oppfordringen. Blant andre Matteo Trentin, Alejandro Valverde, Carlos Verona og Hugo Houle oppfordrer publikum til å ta hensyn, bruke munnbind og holde avstand.

Og konsekvensene av slurvete omgang med smittvern kan bli kostbar for lagene. Dersom to eller flere syklister på et lag tester positivt, kan hele laget bli kastet ut. Noe lignende har kun skjedd i forbindelse med dopingskandaler. Syklistene ble testet før start, og skal også testes på hviledagene 7. og 14. september.

– Ikke så stor risiko ute

Alexander Kristoff slet seg opp bakkene mellom Cazères-sur-Garonelle og målbyen Loudenvielle og ble nummer 110, 32,39 bak vinner Nans Peters.

– Jeg har ikke orket å tenke på det og har nok med å komme meg til mål når jeg sykler i fjellene, svarer han i en sms på spørsmål om hvordan han reagerer på at publikum uten munnbind kommer så tett på syklistene.

– Men så vidt jeg har forstått er det ikke så stor risiko å bli smitta når man er ute og større sjans når man er inne og puster den samme luften, fortsetter vinneren av den første etappen.

Tour de France startet forrige lørdag, og startbyen Nice er midt i et område som opplevde en ny oppblussing av smittetilfeller. Frankrikes statsminister Jean Castex forsikret om at det likevel var trygt å gjennomføre rittet.

– Vi har tatt mange forbehold, har innført sunnhetskontroller og andre tiltak. Jeg vil gjerne minne dere om at Tour de France foregår ute i det fri. Viruset smitter der det ikke er noen organisering. Touren er godt organisert, sa Castex i et intervju med blant annet britiske The Guardian.

Folkehelseinstituttets råd er for øvrig å holde én meters avstand til «alle andre enn dine nærmeste».