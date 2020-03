Storfavoritten utslått – Falla ikke blant de 30 beste i Drammen

Maiken Caspersen Falla får ikke gå utslagsrundene under verdenscupsprinten på Konnerud onsdag. Hun røk ut i prologen med tre hundredels margin.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Maiken Caspersen Falla under prologen i verdenscupen sprint langrenn på Konnerud onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Dermed endte sprinten i Drammen, der Falla har vunnet en rekke ganger, i en kjempenedtur for den norske sprintdronningen.

Terreng taper hun også i kampen om en ny sammenlagtseier i sprintverdenscupen. Der leder svenske Linn Svahn foran slovenske Anamarija Lampic og svenske Jonna Sundling. Falla er nummer fire, 98 poeng bak Svahn.

Les også Klæbo utklasset konkurrentene i sprintprologen

Onsdag var Falla slått av prologvinner Katja Visnar med hele 6,76 sekunder. I snøværet på Konnerud var den slovenske veteranen best av alle. Nærmest seg på resultatlista hadde hun svenske Sundling, mens Lampic sørget for to slovenske jenter i topp tre.

Mathilde Myhrvold ble overraskende beste norske jente i prologen med en sterk femteplass. Vind-løperen overrasket alle da hun tok bronsemedaljen under NM-sprinten nettopp på Konnerud tidligere i vinter. Onsdag fikk hun sin verdenscupdebut i prologen og ble slått med kun to sekunder av teten.

Landslagsløper Ane Appelkvist Stenseth ble nest beste norske jente med sjuendeplass, slått med 2,25 sekunder av Visnar.

Ti norske jenter er klare for utslagsrundene. Blant dem er hjemmehåpet Kristine Stavås Skistad.

Verdenscupdebutant Martine Engebretsen sikret seg den siste kvartfinaleplassen fra startnummer 52. Hun skjøv med det Maiken Caspersen Falla ut av utslagsrundene.