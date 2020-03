Klæbo reiste på hytta. Så kom advarselen fra myndighetene.

Johannes Høsflot Klæbo ber befolkningen stille seg lojalt bak myndighetenes tiltak og klare råd for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Johannes Høsflot Klæbo er berørt av kampen mot koronaviruset. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Langrennsstjernen er som de fleste andre berørt av situasjonen rundt virusutbruddet og kampen for å forhindre ytterligere spredning.

Nå ber han folk innstendig om å lytte til oppfordringer og retningslinjer som kommer fra myndighetshold.

– Jeg anbefaler og håper alle er med på denne dugnaden og følger de rådene og tiltakene som blir iverksatt. Det gjøres for alles beste, og det er viktig at vi bidrar til at ikke flere blir smittet og at situasjonen blir verre, sier Klæbo i sin videoblogg.

Avlyst avslutning

23-åringen skulle ha avsluttet verdenscupsesongen i USA og Canada i disse dager, men rennene i Nord-Amerika ble avlyst som følge av viruspandemien. Norges Skiforbund tok beslutningen om å droppe avslutningsrennene før Det internasjonale skiforbundet innstilte dem.

– Noe jeg mener var helt riktig, og jeg er veldig glad Norges Skiforbund tok det ansvaret, og at FIS fant ut at de skulle avlyse i siste liten de også. Det burde de gjort for lenge siden, sier Klæbo.

Selv reiste han på hytta da beskjeden om avlysningen kom. Etter å ha kommet dit, dukket myndighetens forbud mot å oppholde seg i fritidsboliger opp.

– Jeg vil bare si at hadde jeg visst at vi ikke skulle reise på hytta, hadde jeg ikke reist. Men før det i det hele tatt var snakk om det, var vi der, sier Klæbo i videobloggen.

Vil trene befolkningen

Langrennsstjernen varsler videre at han ønsker å gi et lite bidrag til folkehelsen i det han omtaler som «en usikker tid» for alle.

23-åringen inviterer derfor til en felles digital treningsøkt som han selv skal stå i spissen for gjennom sine kanaler i sosiale medier.

– Det er ikke noe annet å gjøre enn å holde motet oppe og smile litt, selv om vi er inne i en veldig vanskelig tid. Hva neste uke bringer, vet vi ikke, men en felles treningsøkt bør vi alle kunne få til, sier langrennsstjernen.

Den avlyste verdenscupavslutningen betyr at Klæbo er vinner av sprintcupen i langrennsverdenscupen denne sesongen. I sammenlagtcupen måtte han se seg slått av russiske Aleksandr Bolsjunov.