Stina Nilsson bytter fra langrenn til skiskyting

Stina Nilsson (26) idrett fra langrenn til skiskyting. Det bekrefter den meritterte langrennsløperen i en pressemelding.

Stina Nilsson har opplevd flere store triumfer som langrennsløper. Nå blir hun skiskytter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Her er dagens bombe i sportsverden», skrev SVT i ettermiddag, og viste til kilder som forteller at OL og VM-medaljøren skal bytte fra langrenn til skiskyting.

En halvtime senere bekrefter Nilsson det selv i en pressemelding.

– Jeg har alltid visst at jeg kommer til å gjøre en satsing på skiskyting, fordi det ser så «himla» kult ut, sier Nilsson.

Ole Morten Iversen, trener for de norske langrennskvinnene, har troen på Nilsson. Foto: Terje Pedersen

Eks-treneren: – Håper hun angrer

Byttet kommer som et sjokk på flere i miljøet. Landslagstrener Ole Morten Iversen, som var trener for Nilsson og det svenske landslaget i to år, beskriver nyheten som «veldig overraskende» og «trist».

Han hadde håpet at hun skulle være en god rollemodell for langrennssporten.

– Hun har ikke bare hatt høy status i Sverige, men i Norge og. Det har sikkert litt å gjøre med at hun går fort på ski, er seg selv og på sin måte har satt sitt preg på idretten. Samtidig har hun gått fort og vært banebrytende i sprint, sier Iversen til Aftenposten.

Ifølge Iversen ytret svensken aldri et ønske om å bytte til skiskyting da han trente Nilsson og resten av de svenske langrennsløperne. Dermed kom søndagens nyhet helt ut av det blå for nordmannen.

– Kan hun lykkes?

– Det er flere som har prøvd og ikke lykkes, men jeg tror Stina kan gjøre det veldig bra. Det er to grunner til det: Hun er dyktig når hun bestemmer seg for noe. Også er det noe med skyting. Hun har ro og et kaldt hode i stressende situasjoner, slik jeg kjenner henne. Jeg vil tro det er en viktig egenskap i skiskyting, sier Iversen, men legger til:

– Jeg håper hun angrer seg. Hun har sikkert flere gode grunner for å bytte, men i utgangspunktet skulle jeg helst sett at hun ble innen langrenn.

Planen var å bytte etter OL

26-åringen vant OL-gull i sprint i Pyeongchang i 2018. Året etter tok hun to gull i VM i Seefeld. Hun står med totalt sju VM-medaljer og fem OL-medaljer.

Denne vinteren gikk det derimot ikke som svensken hadde håpet. En skade etter det første rennet av Tour de Ski satte nemlig en stopper for Nilssons sesong.

– Tanken var å gå på langrenn i et OL til og deretter bytte etter 2022-sesongen. Men på grunn av skaden min har jeg fått mye tid til å tenke og prøveskyte, og jeg kjenner at jeg virkelig ikke vil vente lenger. Det er altfor moro til å gjøre det, sier hun i pressemeldingen.

Går i Forsbergs fotspor

Dermed gjør svensken det samme som den tidligere skiskytterhelten Magdalena Forsberg (52).

Etter flere år på det svenske langrennslandslaget, byttet Forsberg til skiskyting. Hun tok totalt seks VM-gull med rifle på ryggen.

– Jeg lurte på om det var første april da jeg hørte det. Jeg er veldig overrasket, men jeg synes at det er kjempekult. Jeg er glad for hennes skyld. Jeg vet jo hvor artig jeg syntes det var å få lære meg en ny sport. Det skal bli veldig kult å se hvordan hun utvikler seg i sporten, sier Forsberg til Expressen.

