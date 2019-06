Tidligere Atletico Madrid-, Liverpool- og Chelsea-spiller Fernando Torres gikk denne uken ut med nyheten at han legger opp som fotballspiller.

Spanjolen vant EM og VM med landet sitt og Champions League, Europa League og FA-cupen med Chelsea. Likevel huskes han av mange i Liverpool-drakta, hvor han ikke vant trofeer, men kan sies å ha hatt sin beste periode på fotballbanen.

Torres holdt en pressekonferanse i Tokyo, hvor han snakket om karrieren og tiden i Liverpool.

– Det var tre og et halvt fantastiske år. Jeg ville ha elsket å gå tilbake, selv bare for ett minutt, sier 35 åringen ifølge The Independent.

Hyller Steven Gerrard

Tiden i Liverpool blir spesielt husket for samarbeidet med det som ble en av tidenes største legender i klubben, Steven Gerrard. Torres nølte ikke med å svare da han ble spurt om hvem som hadde gjort størst inntrykk på ham i karrieren.

– Jeg sier alltid at den beste jeg har spilt med er Steven Gerrard. Han var spilleren som ga meg det lille ekstra. Mitt nivå var et nivå høyere da vi var på banen sammen.

Mange Liverpool-fans, inkludert Steven Gerrard, var skuffet da Torres gikk til rivalen Chelsea i 2011, men han har i senere tid spilt veldedighetskamper på Anfield hvor han har fått en god velkomst.

– Vil avslutte på en god måte

Den tidligere toppspissen forteller at han vil forlate fotballen før han presset kroppen for langt fysisk og psykisk.

– Jeg har alltid vært ærlig og villet prestere på det nivået jeg synes jeg burde. Nå er jeg på det punktet at jeg snart ikke klarer å prestere på det nivået. Jeg vil ikke la det gå så langt at jeg går ut på banen og ikke nyter det lenger, sier 35-åringen.

Fernando Torres har det siste året spilt for japanske Sagan Tosu. Hans siste kamp blir når laget møter Vissel Kobe 23. august. Da står også to av hans gode venner, Andres Iniesta og David Villa, på motsatt banehalvdel.

– Å kunne si farvel til fotball ved siden av to veldig gode venner, blir fantastisk. Vi deler mange gode minner sammen, sier Torres og nevner at han skal ta trenerkurs etter spillerkarrieren.