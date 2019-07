En av Ruuds perfekte rekker ble brutt i kvartfinaletap i Tyskland

Den 25-årige brasilianeren slo den toppseedede nordmannen 6-4, 6-7 (7-9), 6-3 og tok seg til semifinale.

Ruud slo Monteiro i strake sett i deres tre tidligere møter, alle i turneringer på høyere nivå: En ATP-turnering i São Paulo i år, Roland-Garros-kvalifiseringen i fjor og kvartfinalen i ATP-turneringen i Rio de Janeiro i 2017.

Ruud kjempet hardt for avansement torsdag, men Monteiro hadde overtaket nesten hele veien på grusen i Braunschweig. Nordmannen tvang frem et avgjørende sett ved å bryte til 6-6 og vinne et jevnt tiebreak i 2. sett, men måtte etter to timer og tre kvarter gå av banen med tap.

Misbrukte sjanser

På 1-1 i første sett skaffet Monteiro seg tre bruddballer. Ruud avverget de to første, men kunne ikke hindre at motstanderen brøt til 2-1. Ruud hadde selv bruddball både på 2-3 og på 3-4, men greide ikke å utnytte dem, og Monteiro servet hjem settet til 6-4.

I 2. sett var det Ruud som brøt først til 4-2, men Monteiro brøt tilbake direkte. På 5-5 brøt brasilianeren igjen og hadde sjansen til å serve hjem kampen, men Ruud tvang frem tiebreak med et nytt servebrudd.

I tiebreak fulgte spillerne hverandre tett, men Ruud skaffet seg settballer på 6-5, 7-6 og 8-7, og tredje gang utnyttet han den.

Diskusjon

I avgjørende sett brøt Monteiro først til 2-0. Ruud brøt umiddelbart tilbake, men Monteiro skaffet seg overtaket for godt da han brøt til 4-2 i et game der Ruud avverget en rekke bruddballer til ingen nytte.

I neste game hadde Ruud en lang diskusjon med hoveddommeren om en ball han mente ble dømt feil, og hvor han forgjeves argumenterte for at overdommeren skulle komme og se på merket.

Brasilianeren holdt serven de to siste gangene og kunne dermed innkassere sin første seier mot Ruud.

Dermed er det 6.-seedede Monteiro som får møte 3.-seedede Henri Laaksonen i semifinalen. Vinneren der blir favoritt i finalen, for det er bare useedede spillere igjen på andre side av oppsettet.

