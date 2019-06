Vanvittig scoring vekker oppsikt: Rekker ikke Rooneys skudd fra over midtbanen

Den tidligere Everton-, Manchester United- og England-spilleren snappet opp ballen på egen banehalvdel, løftet blikket og så at motstanderens keeper sto langt ute. Fra godt inne på egen banehalvdel løftet Rooney ballen vakkert over målvakten og i mål.

– Jeg hadde sett tidligere at han var ganske langt ute. Jeg visste at om ballen skulle komme til meg i nærheten av midtbanestreken så kunne jeg skyte. Jeg tenkte med en gang at jeg skulle prove, og heldigvis gikk den inn, sier Rooney til Major League Soccers hjemmesider.

Rooneys tidligere lagkamerat i Manchester United, Rio Ferdinand, er blant dem som har delt målet i sosiale medier.

Den amerikanske NBC-journalisten, Joe Prince-Wright, kommenterte også scoringen.

– Rooney scorer fra egen banehalvdel. Helt vanvittig, skriver han på Twitter.

– Utrolig, skriver den kjente Sky Sports-profilen Chris Kamara.

Geoff Burke / REUTERS

Har gjort det tidligere

33-åringens mål etter ti minutter ble kampens eneste og dermed ble det seier for DC United. Hovedstadslaget ligger på tredjeplass i sin avdeling, to poeng bak leder Philadelphia Union.

Dette er ikke første gang Rooney scorer fra egen banehalvdel. Han har gjort lignende både i Manchester United og i Everton. I 2017 gjorde han det mot West Ham i Premier League. Da scoret Rooney fra cirka 60 meter.

Engelskmannen har scoret åtte mål på 17 kamper så langt denne sesongen.