Berisha kunne gått i bakken. Huseklepp tror han vet hvorfor spissen lot være.

Søndagens kamp mot Molde er selvsagt tema i den siste Ballspark-podden, og, ikke minst: Håkon Opdal.

I studio satt Eduardo «Doddo» Andersen og Mads Bøyum. En ferierende Erik Huseklepp var med fra Spania.

Huseklepp tror han vet hva som gikk gjennom hodet på Berisha da Brann-spissen fikk sjansen til å avgjøre kampen - og kanskje skulle hatt straffe i forsøket.

I tillegg melder Huseklepp at Lars Arne Nilsen bommet på kampplanen. Doddo på sin side påstår at Molde ikke hadde så mange sjanser...

Du kan høre alt dette - og en hel del annet - i vinduet over, appen BT Lytt, Itunes eller Spotify.

Produsent: Henrik Svanevik.