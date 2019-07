Ødegaard presentert som Real Sociedad-spiller: – Den perfekte klubben for meg

– Jeg forstår spansk, men foretrekker å snakke engelsk, åpnet Ødegaard ydmykt på søndagens pressekonferanse.

Sammen med syv andre spillere ble han presentert for pressen i den spanske byen San Sebastián.

– Jeg kom hit fordi det er et ungt lag og det gir muligheter. Da jeg hørte om prosjektet tenkte jeg det var det beste for meg. Jeg hadde andre alternativer, men dette er den perfekte klubben for meg, sier han.

Den tyske storklubben Bayer Leverkusen er blitt meldt som et av Ødegaards alternativer, før han valgte La Liga-klubben. Selv om Leverkusen kunne friste med Champions League-fotball falt valget på Real Sociedad.

– Det var min beslutning. Real Madrid ville bare det beste for meg, og jeg valgte selv, sier Ødegaard.

Ønsker å være der i to år

Den norske 20-åringen lånes ut fra Real Madrid til baskerklubben. På pressekonferansen var han klar på at avtalen ikke nødvendigvis gjelder kun for 2019/20-sesongen.

– Min hensikt er å være her i to år, sier han.

– Martin kommer til å være her i to år. Jeg er sikker på at det blir fine år for deg, sier klubbpresidenten Jokin Aperribay.

Fredag kunne også Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme, bekrefte til Aftenposten at det norske stortalentet har signert en ny avtale med Real Madrid til 2023.

Journalistene spurte hva han kunne bidra med til laget som endte på niendeplass i La Liga forrige sesong.

– Jeg liker å hjelpe lagkameratene og score mål. Jeg kan spille i flere posisjoner. Det jeg vil er å hjelpe laget, sier han.

Det svenske stortalentet Alexander Isak ble også presentert sammen med Ødegaard. 1. juli skrev han under en femårskontrakt med Real Sociedad, etter overgangen fra Borussia Dortmund.