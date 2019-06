Vålerenga, Lillestrøm, Strømsgodset, Sarpsborg 08, Molde og Tromsø.

Disse eliteserielagene fikk en ordentlig smell i cupens tredje runde. I stedet er det blant annet Fram Larvik og Bærum fra nivå tre som skal gjøre opp om en kvartfinaleplass i NM. Tidligere har også Bodø/Glimt røket ut.

Det betyr at syv eliteserielag er ute før cupens fjerde runde.

– Det er en heving i de lavere nivåene på grunn av grep som er tatt, sier Bærum-trener Jan Derek Sørensen.

Han var med på å slå Vålerenga 5–3, selv etter å ha ligget under 0–2 mot Oslo-laget.

Fakta: Tredje runde i cupen: Grorud – Mjøndalen 0–1 Bærum – Vålerenga 5–3 Skeid – Ranheim 0–3 Strømmen – Lillestrøm 1–0 Ullensaker/Kisa – Rosenborg 1–2 (etter ekstraomganger) Sandefjord – Odd 1–1 (Odd videre etter straffesparkkonkurranse) Fram Larvik – Strømsgodset 2–1 Sandnes Ulf – Viking 1–2 Nest-Sotra – KFUM Oslo 0–4 Sogndal – Brann 1–2 Levanger – Kristiansund 1–3 Tromsdalen – Sarpsborg 08 1–0 Bryne – Haugesund 2–6 Aalesund – Molde 4–0 Kongsvinger – Tromsø 1–0 Alta – Stabæk 1–4

– Ingen bombe

I 2017 ble antall lag på nivå tre halvert for å øke konkurransen i divisjonen. Da omleggingen ble lansert kom det kritikk fra flere hold.

Nå er tonen en helt annen.

– Det er både gledelig og en bekreftelse på det vi har følt hele veien. Nivået har løftet seg betydelig i PostNord-ligaen (nivå tre), sier Arne Knoph, daglig leder i Divisjonsforeningen.

– Du kan si det er overraskende at Bærum slår Vålerenga, men for meg var det ingen bombe at Fram Larvik slo Strømsgodset, sier han.

Divisjonsforeningen er en interesseorganisasjon for lagene fra nivå tre og fire. Knoph peker på tre grunner til at nivået i de lavere divisjonene har økt betraktelig.

Halvering av antall lag har ført til jevnere og tøffere kamper hver runde.

Klubbene satser og tenker mer profesjonelt enn tidligere.

Ligaen er blitt mer attraktiv for unge, fremadstormende spillere.

– Før var det vanskeligere å få yngre landslagsspillere til å spille i 2. divisjon. Det så ikke så attraktivt på CV-en. I 2018 var det 74 spillere som gikk fra nivå tre og fire, til proffkontrakter oppover i systemet eller til utlandet. Det er voldsomme tall, sier Knoph.

– Lever litt fra hånd til munn

Sørensen mener likevel at det ligger en del tilfeldigheter til grunn for at hele seks eliteserielag røk ut i samme runde.

– Det er ikke på generell basis at lag i lavere divisjoner spiller ut lag i høyere divisjoner, sier den tidligere Rosenborg-profilen.

Trener Roger Iversen og hans Fram Larvik slo ut Strømsgodset 2–1. Han tror lagene fra øverste nivå kan falle for fristelsen for å undervurdere lagene fra de lavere divisjonene.

Likevel er han overbevist om at det ikke handler om tilfeldigheter.

– Vi har på ingen måte badet oss til fjerde runde. Vi har bare møtt i utgangspunktet bedre lag og vi har vært bedre enn dem. Vi har slått Start, Raufoss og nå Strømsgodset. Da er det liksom ikke flaks heller, sier Iversen.

Bærum og Fram Larvik møtes nå i fjerde runde. Dermed er man garantert et lag fra nivå tre i NM-kvartfinalen. Et cupeventyr betyr mye økonomisk.

Fakta: Fjerde runde i cupen: Fram Larvik – Bærum Ranheim – Brann Kristiansund – Odd Viking – Stabæk KFUM Oslo – Tromsdalen Tromsø – Mjøndalen Haugesund – Strømmen Rosenborg – Aalesund Kampene spilles onsdag 26. juni.

– For Fram Larvik er dette en vesentlig del av lønnsbudsjettet. Det er superviktig for oss. Vi mistet hovedsponsoren vår i fjor. Cupen vil være en stor hjelp til å fylle det hullet, sier Iversen, som får støtte fra Sørensen:

– Økonomisk har det mye å si. Det er akkurat så det holder nå med de økonomiske rammene vi har. Vi lever litt fra hånd til munn for å sette det på spissen. Nå må litt av pengene gå til guttene som må ombooke ferieturer neste uke, fleiper Sørensen.

Fjerde runde i cupen spilles onsdag 26. juni.

Vil kutte antall lag i Eliteserien

Tidligere Vålerenga-trener og nå Eurosport-ekspert, Kjetil Rekdal, ble svært overrasket over cupsensasjonene.

– Det er jo dårlige prestasjoner. Det er sånn at cup er cup, så det vil alltid være rom for bomber. Men at så mange ryker er ekstremt overraskende, sier Rekdal.

Han har i lang tid vært en forkjemper for å kutte antall lag i Eliteserien. Rekdal ønsker at dagens 16 lag skal senkes til 12.

– Da får vi tøffere og jevnere kamper i toppen. De beste lagene møtes oftere, det blir mer utfordrende og større interesse, sier han.

Han er også klar på at det har vært en positiv utvikling i toppen av norsk fotball i det siste. Rekdal mener at Sarpsborg 08s Europa-eventyr i fjor viser at potensialet er der.

Likevel tror han det bare er et tidsspørsmål før man blir tvunget til å gjøre grep.

– Jeg tror et kutt i antall lag skjer når økonomien tvinger det frem. Dersom sponsorinntektene går ned, publikumstallene går ned og inntektene fra neste TV-avtale går ned, så begynner det å bli tøft, sier Rekdal.