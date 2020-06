USAs mest populære billøp forbyr sørstatsflagget

Nascar, som er USAs mest populære bilsportserie, har bannlyst sørstatsflagget fra alle sine løp og øvrige arrangementer.

Sørstatsflagget, som forbindes med rasisme, vil ikke lenger tillates brukt i forbindelse med Nascar-løp. Den populære bilsportserien vedtok forbudet onsdag. Foto: Terry Renna, AP / NTB scanpix

NTB-AP

Flagget som ble benyttet av sørstatene under den amerikanske borgerkrigen er i manges øyne et symbol på rasisme og slaveri, men det har vært populært blant mange tilhengere av Nascar.

Bubba Wallace, den eneste svarte Nascar-føreren, ba denne uken om at sørstatsflagget må bannlyses. Han sa at det ikke har noen plass i idretten.

– Bruk av konføderasjonens flagg under Nascar-arrangementer er i strid med vår ambisjon om å tilby et inkluderende miljø for alle. Det som gjør vår sport spesiell er at den bringer folk sammen rundt en felles kjærlighet til billøp, og heretter vil konføderasjonsflagget være forbudt brukt under Nascar-arrangementer, heter det i en uttalelse på Nascars nettsted.

Nascar-føreren Bubby Wallt iført en t-skjort med teksten «I can’t breathe» og «Black lives matter». Foto: Brynn Anderson / X02835

Tidligere Nascar-direktør Brian France prøvde i 2015 å forby sørstatsflagget, men han møtte voldsom motstand fra publikum, og forbudet ble ikke gjennomført.

Beslutningen om å innføre forbudet ble offentliggjort før onsdagens løp i Martinsville, der Wallace kjørte en bil dekorert med #BlackLivesMatter.