Lover norsk rekord om 14 dager og verdensklasse i løpet av høsten

Kulestøteren Marcus Thomsen er usedvanlig offensiv etter å ha satt personlig rekord på Bislett torsdag.

Marcus Thomsen var godt fornøyd etter å ha satt personlig rekord på Bislett torsdag. Men han mente likevel at han burde ha støtt kulen lenger og satt ny norsk rekord. Neste forsøk kommer 29. juni. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

BISLETT: Marcus Thomsen begynner å nærme seg en av de eldste norske friidrettsrekordene – kulerekorden. Den ble satt 6. juni for 34 år siden og tilhører Lars Arvid Nilsen. I det amerikanske collegemesterskapet det året kastet han den 7,2 kilo tunge kulen 21 meter og 22 centimeter.

Fakta Marcus Thomsen Født: 7. januar 1998 Fra: Voss (flyttet til Århus i Danmark i 2012) Bor: Oslo og Växjö Klubb: IK Tjalve Personlig rekord: 21,03 Nummer 8 på årsbestelisten Var nummer 50 på årsbestelisten i 2019 med 20,59 Meritter: NM-gull i 2017/18/19, Gull EM U20 i 2017 Les mer

Under torsdagens koronaversjon av Bislett Games var en 22-åring fra Voss oppe og snuste på den rekorden. Marcus Thomsen støtte kulen 21,03. Det er personlig rekord. Den norske rekorden mener han står for fall ganske fort. Det er bare snakk om tid. Han skal ha støtt over rekorden en rekke ganger på trening.

Hadde forventet mer

– Jeg hadde forventet å støte lenger enn det jeg gjorde. Til tross for en lang biltur fra Sverige dagen før konkurranse, gikk jeg inn i stevnet med en god følelse. Den norske rekorden er innenfor rekkevidde. Det blir morsomt å slå den.

– Så det skjer i løpet av kort tid?

– Det tror jeg. Jeg skal delta i Boysen Memorial her på Bislett 29. juni. Det skal bli godt å få slettet den rekorden.

– Da er du altså i ferd med å støte deg inn i verdenstoppen?

– Det jeg presterte i dag var ikke sånn superbra i verdensmålestokk, men det var likevel et støt i verdensklasse. Men nå skal jeg støte lenger senere i sesongen.

Og når han begynner å nærme seg treningskastlengdene opp mot 22 meter i større konkurranser, så er vossingen i verdenstoppen.

Marcus Thomsen sikter seg inn mot verdenstoppen. 22-åringen fra Voss mangler ikke ambisjoner. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Og dermed håper han å få drøyt syv kilo tungmetall i kuleform til å seile så langt at han i fremtiden er en mann for de store anledninger. Altså større anledninger enn nasjonale stevner og invitasjon til Bislett Games på hjemmebane.

– Med resultater kommer invitasjonene til de riktig store stevnene.

Vossingen som pendler mellom Sverige hvor han trener under den islandske kasttreneren Vesteinn Hafsteinsson i Väkjö og Norge. Her er han i samme treningsgruppe som verdens beste diskoskaster, svenske Daniel Ståhl.

Åttende beste

Med 21,03 er Marcus Thomsen på åttendeplass i verden i den underlige friidrettssesongen 2020.

22-åringen er et stort kasttalent. Han er oppvokst på Voss, men som 14-åring flyttet han med familien til Århus i Danmark. En periode var det snakk om å konkurrere for Danmark. Det ble Norge og han representerer Tjalve. 22-åringen prøvde kule på en aktivitetsdag på skolen på Voss. Det falt i smak å kaste jern.

I Danmark fortsatte utviklingen og han ble i danske medier beskrevet som et stort talent. Ambisjonene har det aldri vært noe i veien med.

– Jeg har lyst til å bli best i verden, sa 16-åringen Thomsen til BA.no i 2014.

Og det er ikke usannsynlig skal vi tro sportssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik.

– Han er på vei, og han er fortsatt en ung mann. Han kommer til å bli sterkere og bedre for hvert år. Han er i ferd med å bli verdensklasse allerede.

PS: Verdensrekorden i kule er på 23,12 og innehas av amerikanske Randy Barnes. Rekorden er fra 1990 og altså nesten like gammel som den norske rekorden.