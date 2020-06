Premier League direkte: Krise for Arsenal mot Manchester City – skader, rødt kort og straffespark

NESTEN AT ARSENAL PYNTER PÅ RESULTATET! Men det blir bare nesten når Aubameyang får sjansen fra kloss hold. City-forsvaret er oppofrende og får ballen til corner.

NESTEN AT ARSENAL PYNTER PÅ RESULTATET! Men det blir bare nesten når Aubameyang får sjansen fra kloss hold. City-forsvaret er oppofrende og får ballen til corner.

Mål for Manchester City!

Garcia bæres ut med oksygenmaske på etter at det har vært flere minutter med stopp i spillet. Ikke fine bilder.

Garcia bæres ut med oksygenmaske på etter at det har vært flere minutter med stopp i spillet. Ikke fine bilder.

Fint City-spill som ender med et innlegg fra Mendy. Mustafi stanger unna.

Fint City-spill som ender med et innlegg fra Mendy. Mustafi stanger unna.

Ett bytte igjen for Guardiola. Tør vi spå Sané inn for Sterling etter hvert?

Ett bytte igjen for Guardiola. Tør vi spå Sané inn for Sterling etter hvert?

Da har Mikel Arteta brukt opp alle fem byttene for dagen.

Da har Mikel Arteta brukt opp alle fem byttene for dagen.

Leroy Sané varmer for øvrig opp. Lenge siden vi har sett ham i aksjon.

Leroy Sané varmer for øvrig opp. Lenge siden vi har sett ham i aksjon.

61′ DEL