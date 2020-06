Start mistet seieren etter sen scoring: - Vi er dritskuffet

En forrykende kamp mellom Start og Godset endte uavgjort. Men Start hadde sjanser nok til å avgjøre.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Start – Strømsgodset 2–2 (Se vår sending øverst i saken. Sendingen starter fra 10.22)

Start var det beste laget i store deler av kampen, men måtte ta til takke med ett poeng i serieåpningen.

– Veldig fornøyd med veldig mye. Vi er dritskuffa inne i garderoben nå for at vi ikke vinner kampen, sier Start-trener Joey Hardarson etter kampen.

– Vi mener vi fortjener å vinne. Vi er ekstremt fornøyd med hvordan vi følger kampplanen og hvordan vi står opp i duellene, sier Hardarson.

– Hva gjør at det ikke bikker deres vei?

– Marginer. Det er små marginer som gjør at vi ikke scorer tre-fire mål. Begge baklengsmålene opplever vi som billige. Vi har mange nok sjanser til å score flere mål, sier Start-treneren.

Eman Markovic satte inn 2–1 for Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Det hele åpnet i et forrykende tempo i varmen i Kristiansand. Blant dem som løp mest var Mathias Bringaker som fikk sjansen fra start.

– Det ble mange meter i dag og mange i høy fart. Det var godt å få en kamp. Jeg synes vi gjør en god kamp og fortjener tre poeng. Jeg synes ikke de kommer til så veldig mye. Vi burde scoret flere og har generelt kontroll på hele kampen. Men vi får noen kjipe baklengs, sier Bringaker.

Han fikk støtte av motspiller Lars-Jørgen Salvesen.

– Skuffet over prestasjonen. Vi blir kjørt i nesten hele første omgang. De vinner alle dueller og skaper mye på oss. Så får vi et mål mot spillets gang. Da tenker jeg vi skal holde dette inn. Så fortsetter vi å prestere ganske dårlig. Jeg kan ikke si at jeg er skuffet over resultatet heller. Bare skuffet over prestasjonen, sier Salvesen.

Tut og kjør fram og tilbake hos begge lag, men Start var det klart beste laget de første 30 minuttene.

Der Start tapte hver eneste duell i siste treningskamp mot Sarpsborg, var situasjonen en helt annerledes i serien første kamp. Start-spillerne var overalt, og skapte også flere store sjanser.

Salvesen-scoring

Eman Markovic og Kevin Kabran fikk de største sjansene, men ballen skulle ikke inn.

Bortelaget på sin side var en blek versjon av seg selv. En tunnel fra Erlend Segberg like før pause viste den soleklare dominansen Start hadde i den første omgangen. Alt som manglet var scoringen.

Da skjedde det som måtte skje. Med 45 minutter passert på klokka raget Lars-Jørgen Salvesen høyest i feltet. Han knuste Kristoffer Tønnessen i feltet og banket inn ledelsen til bortelaget med hodet. Helt mot spillets gang.

Start klarte ikke å komme ut til den andre omgangen med samme intensitet, og Strømsgodset var langt bedre med enn de var i den første omgangen.

Samtidig klarte Start å skape noen gode muligheter – og til slutt satt den. Innbytter Eirik Schulze slo innlegget. I feltet sto Mathias Bringaker som fikk flikket ballen videre i nettet. 1–1 – og det var svært fortjent.

Markovic med ledermål

Nå var Start inne i en god periode igjen og satte virkelig trykk på bortelaget. Eman Markovic fikk løsnet skudd fra 20 meter, men en god Viljar Myhra hindret scoring.

73 minutter sto det på klokka da Start snudde det. Kevin Kabran fant Eman Markovic. Lyngdølen sto plutselig mutters alene på 14 meter. Da var det enkelt å bare sett ballen rolig og kontrollert i lengste hjørne. Start i ledelsen!

Men flere av Start-spillerne som hadde løpt som helter gjennom hele kampen begynte å gå tomme. Godset fikk spise seg litt mer inn i kampen, og da kom også utligningen.

Med åtte minutter igjen på klokka fikk bortelaget en overgang. Ballen gikk forbi Salvesen og til Herman Stengel som fikk pirket inn 2–2.