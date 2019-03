Svenske aviser: Midtbanestjerne spiller ikke mot Norge

Både Aftonbladet og Expressen skriver at Sverige må klare seg uten Bundesliga-stjerne Emil Forsberg mot Norge.

27-åringen spiller til daglig for tyske Leipzig og er blant landslagets aller største stjerner. Det vil i så fall være et hardt slag for et allerede redusert Sverige å miste Forsberg. Laget er fra før uten blant andre Manchester United-forsvarer Victor Lindelöf og midtbanemann Albin Ekdal.

Også høyreback Mikael Lustig er usikker etter å ha tuslet av Friends Arena i Stockholm med en skade i førsteomgangen mot Romania lørdag.

Det svenske fotballforbundet har foreløpig ikke bekreftet at Forsberg er ute mot Norge, men både Aftonbladet og Expressen skriver at Sverige må klare seg uten 27-åringen.

SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

De er riktignok ikke samstemte om hva som er årsaken. Mens Aftonbladet mener det skyldes misnøye med å ha blitt byttet ut i lørdagens 2-1-seier over Romania, mener konkurrenten at en skade har skylden.

Norge og Sverige møtes på Ullevaal tirsdag kveld. Det blir en nøkkelkamp for Norge som åpnet med et surt 1-2-tap for Spania i Valencia lørdag.