Oilers-helten: - En enorm seier for oss

STAVANGER OILERS – STORHAMAR 3–2:

DNB ARENA (Aftenbladet): - En utrolig herlig følelse! Dette var en utrolig viktig kamp for oss. Å utligne til 1–1 her er enormt, sier kveldens store helt, Phil Lane til Aftenbladet like etter å ha avgjort i sudden death for Stavanger Oilers.

Den andre semifinalen mellom Oilers og Storhamar ble et klassisk hockeydrama.

Etter en målfattig kamp sto det 1–1 med få minutter igjen av tredje periode.

Men da Stephan Vigier dukket opp tre minutter før slutt og satte inn 2–1, trodde mange at canadieren skulle bli den store helten.

Slik ble det ikke. For Storhamar rakk å svare – faktisk trengte de bare 54 sekunder. Troy Josephs satte inn 2–2 og sørget for at kampen gikk til sudden death.

Men luften gikk på ingen måte ut av Oilers. Bare førtifem sekunder ut i perioden skjøt Luc Snuggerud et skudd som Lane fikk køllen på og styrte forbi Storhamars målvakt.

– Det var vondt å slippe inn det 2–2-målet der, men desto herligere at vi gjør så kort prossess i sudden, sier Lane.

Scoringen sørget for vanvittige jubelscener hos Oilers – og gjør at Oilers utligner til 1–1 i kamper i semifinaleserien.

Patrick Thoresen måtte gi seg

Første periode åpnet jevnt, men Storhamar skrudde etter hvert opp tempoet og satte Henrik Holm på prøve flere ganger – blant annet da Troy Josephs kom helt alene med Oilers-målvakten.

Men Holm viste at sluttspillsformen er på plass og sto imot alle de fjorten forsøkene fra gjestene i løpet av den første perioden.

Oilers fikk på sin side en fin mulighet til å ta ledelsen da de fikk et halvt minutt i spill fem mot tre, men klarte ikke få uttelling.

Gjestenes største stjerne, Patrick Thoresen, måtte motvillig halte i garderoben tidlig i den andre perioden – men Storhamar fortsatt likevel å føre kampen.

Ti minutter ut i midtperioden fikk Troy Josephs pucken bak Oilers-målet, tok den med seg ut og la den over foten på Henrik Holm. 1–0 til Storhamar.

Men Oilers hadde et ess i ermet: Jacob Lagacé. Han var tilbake fra skade – og etter fem minutter av kampens tredje periode skulle han vise seg frem.

Fakta: NM-sluttspillet ishockey søndag Semifinaler, 2. kamp (best av 7): Stavanger – Storhamar 3-2 e.f. (0-0, 0-1, 2-1, 1-0), sammenlagt 1-1 3185 tilskuere Mål: 1. periode: Ingen. 2. periode: 0-1 (31.02) Troy Josephs (Christian Bull, Kurt Davis). 3. periode: 1-1 (45.59) Jacob Lagacé (Philip Lane, Patrick Ulriksen), 2-1 (57.01) Stephan Vigier (David Morley), 2-2 (57.54) Robin Dahlstrøm (Josephs, Christian Larrivée). Forlengning: 3-2 (60.45) Lane (Luc Snuggerud). Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Owe Lüthcke, Ringerike. Utvisninger: Stavanger 3 x 2 min. og 2 x 10 min., Storhamar 4 x 2 min. (©NTB)

Oilers snudde kampen

Da Phil Lane dro til med et skudd Storhamar-målvakt Oskar Östlund måtte gi retur på, var amerikaneren på rett plass til rett tid, og lempet returen i nettet. 1–1.

Lagacé viste seg ikke frem bare i målprotokollen – det var også han som var involvert både da Patrick Thoresen og Christian Lariveé måtte i garderoben med skader.

Begge lag hadde sine sjanser i tredje periode, men man begynte å ane at dette ville ebbe ut med 1–1 og sudden death. Så feil kan man ta. For kampen hadde flere scoringer å by på.

Phil Lane ble helten

Med tre minutter igjen på klokka dukket Stephan Vigier opp og sendte DNB Arena til himmels med det alle trodde kom til å bli matchvinnerscoringen.

Nå handlet alt bare om å ri av stormen de siste to minuttene. Det holdt i 53 sekunder. Troy Josephs skjøt fra skrått hold i lengste hjørne bak Henrik Holm. 2–2 – og dermed ble det forlenging likevel.

Men Oilers gjorde kort prosess i sudden death. Bare 45 sekunder ut i den fjerde perioden styrte Phil Lane skuddet fra Luc Snuggerud i mål – og dermed tok Oilers revansj og utlignet til 1–1 i kamper.

Neste semifinalekamp spilles tirsdag klokken 19 i CC Amfi.