Ranheim måtte kjempe seg til uavgjort i generalprøven

RANHEIM – GIF SUNDSVALL 1–1

Ranheim: Begge lag møttes i fjæra til sesongoppkjøringens siste treningskamp. Neste helg sesongåpner Ranheim mot Tromsø på hjemmebane, mens GIF Sundsvall møter Djurgården på bortebane i Allsvenskan.

Det er faktisk ikke første gang svenskene gjester Trøndelag denne vinteren: I midten av februar møtte de RBK i Abrahallen. Der ble de nedsablet og tapte 5–1.

Ranheim legger bak seg en resultatmessig god periode, som startet med 1–0 seier mot Rosenborg på Extra Arena. Siden har de vunnet mot både Levanger og Orkla.

Snøbyger ga ekstra pause

I snøbyger og på ei vanskelig kunstgressmatte, ble det en litt rotete første omgang hvor Ranheim og Sundsvall byttet på å styre kampen. Hjemmelaget prøvde seg med både høyt og lavt press, men utover i omgangen bestemte de seg for å ligge lavere på egen halvdel mens motstanderne hadde trykk mot bakrom.

De siste 45 minuttene var preget av enda mer snø enn i første omgang. Allerede etter halvspilt omgang måtte traktoren ut å brøyte enda en gang, og spillerne kunne gå i garderoben for å gjenvinne varmen.

Men fra start i omgangen gikk begge lag rett i angrep. Det var likevel ikke før et stykke ut i kampen tilskuerne kunne se ballen gå i nettmaskene. Først i favør Ranheim etter en nydelig avslutning fra Ola Solbakken etter et fint angrep. Så i favør gjestene da Linus Hallenius få minutter senere klarte å lure ballen inn i hjemmelagets mål.

Sundsvall med skudd i stolpen

De første ti minuttene av kampen var det gjestene som var mest frempå. De neste ti minuttene tok hjemmelaget kontroll over kampen. Med tolv minutter på klokken kom Ranheim-spiss Michael Karlsen på tilnærmet blankt mål, men han klarte ikke å sette ballen i nettmaskene bak William Eskelinen.

Like etter Karlsens’ sjanse kontret gjestene. Kaptein og veteran Linus Hallenius kom alene med keeper Even Barli, men sisteskansen gikk seirende ut av duellen. Få minutter senere var Hallenius frempå igjen. Spanjolen Juanco Ciércoles sendte av gårde en nydelig gjennombruddspasning og kapteinen fikk kontroll på kula, men måtte se seg slått av venstre stolpe bak hjemmelagets sisteskanse.

Etter halvspilt første omgang tok svenskene igjen kontroll over kampen, og Ranheim evnet ikke å komme til de helt store sjansene. Mot slutten av omgangen lå begge lagene lavt når motstanderlaget hadde ballen, og begge lag gikk til pause uten å ha satt ballen i nettmaskene.

Gjestene rett i angrep

Det la seg mye snø på kunstgressmatten i fjæra under den første omgangen, og traktoren ble pauseunderholdningen for de få tilskuerne som hadde tatt turen til Extra Arena.

Andre omgang bød derimot på mer underholdning. Sundsvall gikk rett i angrep, og alene med keeper fikk nordmannen Oliver Berg sendt av gårde et skudd. Even Barli vartet dog opp med en kjemperedning. Men Ranheim gikk rett i angrep etter svenskenes pangåpning, og kaptein Mads Reginiussen satte fra fem meter ballen like utenfor Eskelinens stolpe.

Fem minutter ut i omgang kom Ranheim til enda en stor sjanse. Aleksander Foosnæs fikk med yttersiden av foten på nydelig vis spilt gjennom Ola Solbakken, men lobben fra 25 meter endte like over tverrliggeren til gjestenes keeper.

Bare et par minutter senere klarte ikke Ranheim å klarere ballen fra egen 16-meter. Tidligere Haugesund-spiller Maic Sema fikk med en elegant finte dratt av en Ranheim-forsvarer og skutt mot venstre kryss, men Even Barli vartet opp med enda en kjemperedning – og sendte ballen via tverrliggeren og ut til corner.

Traktoren i aksjon – igjen

Etter drøye 18 minutter så ikke dommer Trond Ivar Døvle noen annen mulighet enn å sende spillerne i garderoben og få brøytet banen atter en gang.

Tre minutter etter at kampen var blåst i gang igjen, kom Ranheim til en stor sjanse. Midtbanespiller Adria Mateo Lopez spilte ballen til Ola Solbakken på hjørnet av 16-meteren. Sistnevnte fikk dratt seg inn mot mål, men ballen strøk like utenfor Eskelinens høyre stolpe.

To mål

Hjemmelaget opprettholdte trykket, og Mads Reginiussen kunne fra tolv meter se sitt eget skudd stryke en meter over motstanderlagets høyre kryss. Bare minuttet etterpå mistet derimot keeper Barli ballen og gjestene satte den i mål. Men dommeren blåste i fløyta og dømte frispark til sisteskansen.

Så gikk Ranheim rett i angrep. Aleksander Foosnæs fikk driblet av en motstander og sendt ballen videre til Mateo Lopez. Spanjolen som kom til Ranheim i forkant av sesongen spilte så ballen videre til Erik Tønne på venstre kant. Han sendte av gårde en markkryper bak Sundsvalls forsvar, og der kom Ola Solbakken som på nydelig vis plasserte ballen til venstre for Eskelinen. Dermed kunne Ranheim se seg selv lede på hjemmebane – men bare i noen få minutter.

Linus Hallenius opprettholdt trykket mot hjemmelagets mål. I en duell med Ranheims forsvarere kom han seg alene med Even Barli og fikk lurt ballen forbi ham, og etter en del usikkerhet om det ble mål eller ikke pekte dommer Døvle mot midtbanestreken.

Mot slutten av kampen var Ranheim mer frempå og kom til flere store sjanser, men de måtte ta til takke med ett poeng i siste treningskamp før avspark i Eliteserien mot Tromsø neste helg.

Disse startet for hjemmelaget i generalprøven (4–3–3):

Even Barli – Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs – Adria Mateo Lopez, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen – Ola Solbakken, Michael Karlsen, Erik Tønne.

Benken: Magnus Lenes, Torbjørn Heggem, Jørgen Olsen Øveraas, Joachim Olufsen, Magnus Stamnestrø, Sondre Sørløkk, Olaus Skarsem, Erlend Sørhøy.