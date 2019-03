Oilers-profil straffes - mister viktige kamper

Det var etter at Lagacé taklet Storhamars Christian Larriveé vel hardt mot vantet i den andre semifinalekampen at forbundet har kommet til at Oilers-spilleren må holde seg på tribunen i to kamper.

Dommen kom mandag kveld. Det var i søndagens oppgjør at Lagacé tok vel hardt i da han taklet Larriveé opp mot vantet. Storhamar-spilleren hadde delvis ryggen til.

Disiplinærutvalget i forbundet er kommet til den konklusjonen at Lagacé hadde god oversikt og burde ha unngått taklingen.

«Denne type taklinger utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey», heter det i uttalelsen fra forbundet.

De har kommet til sin konklusjon etter å ha studert hendelsen på video i ettertid.

Stillingen mellom Storhamar og Oilers i semifinaleserien er 1–1. Neste kamp spilles tirsdag kveld i Hamar.

Lagecé fikk 2 + 10 minutter for taklingen under kampen. Nå er altså tilleggsstraff utmålt av forbundet. Lagacé blir regnet som en av Oilers’ viktigste spillere.