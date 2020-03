Holmenkollen er stengt: – I fremtiden blir Holmenkollen enda viktigere

Holmenkollanlegget har fått forbudsskilt og sperrebånd rundt seg.

Skistadion på Holmenkollen, her i forbindelse med Holmenkollen Skifestival. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Mette Bugge Aftenposten

Nå er det ikke lenger lov til å gå trappene ved siden av hoppet eller kose seg med lek og moro i anlegget.

– Holmenkollen er blitt stengt for trening og annen aktivitet. Det har Oslo kommune gjort, sier Erik Eide.

Han er generalsekretær i Skiforeningen, og har sett at stadig flere mennesker har funnet veien til nasjonalanlegget.

– Ja, men den begrensningen vi har når det gjelder å kunne bevege oss, har dette vært et fristed, sier han.

Det toppet seg sist helg men store og små som mente at Holmenkollen var et perfekt sted for trim og avslapning. Det er det jo også normalt.

– Vi vet at anlegget vanligvis er et yndet sted for trening, og det er fint. Ofte er trappeløp noe folk vil være med på. Men nå ble det så tett mellom folk at kommunen valgte å stenge mandag, sier han videre.

Ble for mye folk

Under Oslo Skifestival var områdene stengt for publikum, men likevel var det mange som trosset forbundet. Uken etter skulle det vært verdenscup i skiskyting. Det ble aldri noe av på grunn av faren for virusspredning.

Da statsminister Erna Solberg stengte ned Norge for snart to uker siden, men oppfordret folk til å gå ut, fant flere og flere veien til parker og turområdet.

Det var heller ikke meningen at mennesker skulle dra til de samme områdene for å lufte seg. Det skjedde imidlertid i Sørkedalen og på Sognsvann sist helg. Parkeringsplassene var fulle.

Generalsekretær Erik Eide i Skiforeningen ser frem til dagen da koronakrisen er over og folk skal strømme til Holmenkollen for trim og aktivitet. Foto: Christine Amdam, Skiforeningen

Må være påpasselig nå

Skiforeningen har 72.000 medlemmer og driver stor aktivitet. Foreningen holder i gang løyper og stuer i Marka, barneskiskoler og skikurs Dessuten har foreningen ansvaret for skilting og føremeldinger. Men nå er 50 ansatte permittert.

Eide håper at det skal bli hverdag i anlegget igjen, så fort koronakrisen er over.

– Det er veldig fint å se mye mennesker i anlegget, som kan virke grå og trist. Men det er klart at vi må ta den tiden vi er oppe i seriøst. Derfor var det en god idé å stenge, for å spre befolkningen.

– Jeg tror vi alle har gjort oss noen tanker om det som nå skjer. Fra vår side har det vært en bevissthet rundt utfartssteder og skiløyper. Markastuene er stengt.

For Skiforeningen betyr en avlyst turistsesong i Holmenkollen, der også Skimuseet ligger, et stort inntektstap. Hva som skjer videre er umulig å si. Skiforeningen har permittert 50 av de faste ansatte inn til videre.

Skiforeningen opprettholder funksjoner som sikrer kjernevirksomhet i Marka. Det betyr blant annet eiendommer.

Håper på ny giv

Skiforeningen oppfordrer folk til å ta hensyn til forbudet i Holmenkollen.

Generalsekretæren opplyser at Skiforeningen i førermeldinger og all kommunikasjon sier at folk MÅ følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

Eide tror at Holmenkollen i fremtiden kan bli enda viktigere som utfartssted, enn det anlegget har vært tidligere.

– Vi tror Marka som en friplass og en helsebringende arena. Og Marka er utrolig viktig for oss i Stor-Oslo. Kanskje blir den enda viktigere i årene som kommer.