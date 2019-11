Saken oppdateres.

Magnus Carlsen – Wesley So (2,5–11,5)

HØVIKODDEN:

Det var en nærmest umulig oppgave for Carlsen etter at han havnet under med ni poeng på dag to av VM-finalen. Dermed måtte han nærmest vinne alt på den siste dagen.

Da de to satte seg så man at pulsen til amerikaneren Wesley So var så mye som seksti slag høyere enn Carlsen.

– Han spiller litt på nerver, tror jeg, sa NRK-ekspert Torstein Bae om spillet til Carlsen.

Men etter hvert var Carlsen så mye som to minutter bak So på tiden.

– Tidsbruken bekymrer meg, sa Bae.

Fakta: Slik kan Carlsen fortsatt vinne VM Magnus Carlsen – Wesley So 2,5 – 11,5 Førstemann til 12,5 poeng vinner VM.

Lørdag spilles i teorien fire hurtigsjakkpartier og fire lynsjakkpartier. Står det likt vil det avgjøres ved armageddon.

Seier i hurtigsjakk gir to poeng. Seier i lynsjakk gir ett poeng. Ved remis deles poengene mellom spillerne.

Totalt kan 12 poeng deles ut lørdag.

So behøver kun 1 poeng for å vinne VM-gull.

Carlsen på sin side må ta minst 11 av 11 gjenstående poeng for å sikre gullet. Tar han 10,5 av de 12 poengene blir det omspill ved armageddon.

So: – Bra for meg

Tiden fikk Torstein Bae til å gi So et solklart favorittstempel.

– Han har nesten VM-tittelen innen rekkevidde allerede, sa Bae.

– Det er jo helt krise, sa NRKs Heidi Røneid.

Etter noen kjappe trekk fra begge ble det remis. Det sa So seg fornøyd med.

– Det er et veldig bra resultat for meg, sa So til NRK.

Magnus Carlsen rushet forbi pressen uten å snakke etter det første partiet.

Må vinne «alt»

Det betyr at Carlsen må vinne de resterende tre hurtigsjakkpartiene for å holde liv i drømmen om VM-gull på hjemmebane.

Etter det må han også vinne minst tre av lynsjakkpartiene som følger.

For So sin del behøver han kun å spille en til remis i hurtigsjakkdelen for å kunne krone seg til den første offisielle verdensmesteren i fischersjakk.

Carlsen må dermed gjennomføre en snuoperasjon sjakkverden aldri har sett før.