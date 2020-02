Nyland får ros av keepertreneren: – Han er fantastisk

Selv om Ørjan Håskjold Nyland (29) er henvist til benken i Aston Villa, mener keepertrener Neil Cutler at den norske keeperen har alt som skal til for å lykkes i Premier League.

Ørjan Håskjold Nyland har havnet på benken i Aston Villa etter at Birmingham-klubben hentet tidligere Liverpool-keeper Pepe Reina. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Nyervervelsen Pepe Reina har henvist Ørjan Håskjold Nyland til benken i Aston Villa, men klubbens keepertrener får knapt fullrost nordmannen.

Nyland har vært tilbake i reserverollen på keeperplass i Villa etter at Premier League-klubben hentet inn veteranen Pepe Reina i januarvinduet. Nylig fikk han imidlertid sjansen i ligacupsemifinalen mot Leicester og svarte med en meget god forestilling.

29-åringen sto bak et knippe solide inngripener og bidro sterkt til at Villa er klare for ligacupfinale på Wembley.

Nyland øynet sin mulighet da førstekeeper Tom Heaton ble skadet på tampen av fjoråret, men Pepe Reinas inntog medførte at han så langt har måttet nøye seg med én hel ligakamp i 2020.

Skryt av keepertrener

Neil Cutler er krystallklar på at den norske landslagskeeperen har det som skal til for å lykkes i den engelske toppserien. I et intervju Express and Star kaller han Nylands prestasjon mot Leicester førsteklasses.

– Han er god på det han foretar seg i det daglige – arbeidskapasiteten og ønsket om å bli bedre. Han er fantastisk, sier Cutler til avisen.

Han mener arbeidet Nyland legger ned hver eneste dag er hemmeligheten bak keeperspillet som bidro til den viktige 2-1-seieren i ligacupsemifinalen.

– Det er så viktig for ham at han får sånne kamper og presterer bra, sånn at han beveger seg framover og viser folk hva han er laget av, sier Cutler i avisintervjuet.

I nedrykkskampen

Kommende helg skal Aston Villa ut i en vrien hjemmekamp mot Tottenham. Der får etter alle solemerker Pepe Reina ny tillit mellom stengene.

Spørsmålet er om Nyland kan få sjansen i ligacupfinalen mot Manchester City på Wembley 1. mars.

Får den tid venter samtidig flere viktige ligakamper. Villa har kun tre lag bak seg på Premier League-tabellen og må kjempe for å unngå nedrykk.

