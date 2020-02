NHL-spiller ble akutt syk og kollapset under kamp

St. Louis Blues-spilleren Jay Bouwmeester fikk hjertetrøbbel og falt om på innbytterbenken. Hendelsen stoppet NHL-oppgjøret mot Anaheim Ducks.

Jay Bouwmeester avbildet under en tidligere kamp i NHL. Foto: Jack Dempsey, AP / NTB scanpix

Det var drøyt tolv minutter ut i kampen at 36-årige Bouwmeester kollapset. Forsvarsspilleren hadde akkurat kommet til benken etter et bytte og var i ferd med å sette seg da canadieren plutselig ble akutt syk.

Lagkamerater ropte øyeblikkelig på hjelp, og medisinsk personell fra hjemmelaget Anaheim kom løpende bort for å hjelpe til.

Chris Kerber, som jobber for St. Louis Blues som radiomann, sa under et direktesendt intervju at en hjertestarter (defibrillator) ble brukt. Det melder nyhetsbyrået AP.

Dommerne forlater isen etter at Jay Bouwmeester kollapset tidlig i tirsdagens kamp mellom Anaheim Ducks og St. Louis Blues. Foto: Mark J. Terrill, AP / NTB scanpix

Bouwmeester var våken og bevisst da han i all hast ble fraktet til sykehus i ambulanse. Senere bekreftet St. Louis Blues at hjerteproblemer forårsaket kollapsen.

– Takket være rask respons fra vårt legeteam og Anaheims medisinske personell, var vi i stand til å stabilisere Jay. Han var bevisst og kunne bevege seg da han ble fraktet til sykehus, sier St. Louis Blues-direktør Doug Armstrong i en uttalelse.

Tirsdagens kamp ble avbrutt på grunn av episoden. Senere ble det besluttet at den ikke ville bli gjenopptatt. Ny dato for oppgjøret er ikke satt.

Bouwmeester er inne i sin 17. sesong som NHL-spiller. Forrige sesong hjalp han Blues til å vinne Stanley Cup, og i 2014 vant han OL-gull med Canada.

Forrige gang en spiller i NHL kollapset på benken, var Rich Peverley i 2014. Den daværende Dallas Stars-spilleren hadde uregelmessig hjerterytme, men etter å ha fått øyeblikkelig hjelp kom det raskt beskjed om at det hadde gått bra med ham.

