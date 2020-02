Hovland med solid start

Viktor Hovland gikk første runde i PGA-turneringen i Puerto Rico fire slag under par og henger med i tetsjiktet.

Viktor Hovland gikk åpningsrunden av PGA-turneringen i Puerto Rico tre slag under par. Foto: Foto: Kamran Jebreili, AP / NTB scanpix

NTB

Hovland er på delt 14.-plass, fire slag bak ledende Kyle Stanley. Kristoffer Ventura gikk sin første runde på par og er på delt 67.-plass.

Hovland var blant spillerne som startet sin åpningsrunde på 10. hull. Han fikk sin første birdie på 11. hull, men måtte tåle bogey på 13. hull. Han slo tilbake med birdie på 14. og 17. hull og var to under par halvveis.

På andre halvdel var Hovland i støtet med birdie på 4. og 5. hull, men han fikk en ny bogey på 7. hull. Han avsluttet dagen med birdie på 9. hull og gikk av banen etter en 68-runde.

Han er bare to slag bak 2.-plassen i turneringen. Kyle Stanley var i en klasse for seg fredag og har to slags ledelse.

Kristoffer Ventura startet sin runde over fire timer etter Hovland, også han på 10. hull. Ventura gikk en runde på det jevne med én birdie (17. hull) og en bogey (5. hull).

Turneringen i Puerto Rico har ikke deltakelse fra de aller største navnene, som i stedet deltar i helgens WGC-turnering i Mexico by.