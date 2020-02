Snømangel skaper trøbbel for sprintfesten i Drammen. Nå kan den bli flyttet.

Snøproblemer gjør det umulig å gjennomføre verdenscupsprinten i langrenn i Drammen på sedvanlig vis. Arrangøren går inn for flytting til Konnerud.

Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla under sprinten i Drammen i 2018. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB-Stian Grythaugen

Verdens beste langrennsløpere har i en årrekke kjempet om verdenscuppoeng i sentrumsgatene rundt Bragernes Torg. Det blir det ingenting av denne sesongen.

Det bekrefter rennsjef Arne Madsen overfor NTB tirsdag.

Han er klar på at arrangøren ikke har nok snø tilgjengelig til å arrangere en bysprint etter vanlig lest onsdag 4. mars. I stedet ser man for seg å flytte arrangementet til NM-løypene på Konnerud.

– For øyeblikket har vi ikke snø nede i byen, men vi tar sikte på å få det til på Konnerud, sier Madsen.

Snarlig avgjørelse

Han opplyser videre at en endelig avgjørelse rundt om verdenscuprennet flyttes til Konnerud, vil bli tatt raskt.

– Det skjer i løpet av et par dager. Det er i utgangspunktet 20. februar som er fristen på det, sier Madsen.

Værmeldingene gir liten grunn til optimisme. Det er meldt til dels mange varmegrader også i tiden som kommer.

Likevel føler Madsen seg trygg at verdenscuprennet skal kunne la seg arrangere på Konnerud.

– I løypene der mener vi at vi skal få til en klassisk sprint som er forsvarlig, sier han.

Tidligere denne måneden ble det arrangert NM i langrenn nettopp på Konnerud. Da måtte det kjøres inn 4000 kubikkmeter snø fra Kongsberg for å berge arrangementet.

