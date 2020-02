Son matchvinner for Tottenham i dramatisk oppgjør i Premier League

Son Heung-min ble matchvinner da Tottenham slo Aston Villa 3-2 i en dramatisk kamp på Villa Park i engelsk eliteserie søndag.

Aston Villas Danny Drinkwater i aksjon mot Tottenhams Lucas Moura på Villa Park søndag. Foto: Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix

NTB

Kampen bød på stor underholdning med flotte mål, selvmål, straffe og ikke minst tøffe dueller.

Avgjørelsen falt tre minutter ut i ekstratiden da Aston Villa-stopperen Björn Engels mistet ballen til Son. Sørkoreaneren gjorde ingen feil alene med Pepe Reina i Villa-målet.

José Mourinhos menn jakter Chelsea på fjerdeplassen og er nå bare poeng bak. Laget kom fra to strake seirer. Det er likevel en stund siden 2-0-seieren hjemme mot Manchester City sist. Laget har ikke tapt siden 0-1 for Liverpool 11. januar.

Aston Villa kunne med en trepoenger tatt seg litt vekk fra nedrykksstreken. Nå er det fortsatt bare ett poeng ned til West Ham som har en kamp mindre spilt.

Det eneste norske innslag på Villa Park, målvakt Ørjan Håskjold Nyland, ble sittende på benken. Pepe Reina voktet Villa-målet og gjorde få feil.

Hjemmelaget fikk det første målet. Toby Alderweireld gjorde 1-0 for vertene da han satte ballen i eget nett etter ni minutters spill. Det var en noe klønete opptreden av både målvakten Hugo Lloris og den belgiske stopperen, som var presset av Mbwana Samatta på Anwar El Ghazis innlegg.

Revansj

Alderweireld skulle derimot reparere skaden da han satte utligningen til 1-1 etter 27 minutter. Etter en corner fikk han ballen feilvendt inne i feltet. Han snudde på en femøring og banket ballen i nettaket.

Like før sidebytte fikk Spurs straffe etter at dommen måtte ty til videodømming. Han fant ut at Villa-stopper Björn Engels brukte ulovlige midler mot Steven Bergwijn inne i feltet.

Son Heung-min tok straffen, men Reina reddet det svake skuddet i keeperhøyde. Son var derimot raskt framme på returen og satte den i mål til 2-1-ledelse til pause.

Syndebukk

Engels feilet ved Tottenhams straffe i 1. omgang, men som Alderweireld gjorde han senere opp for seg. Engels fikk stå uhindret inne i feltet på en corner og headet ballen i mål til 2-2 i det 54. minutt.

Det var relativt høyt tempo, men Spurs slapp relativt lett til Aston Villa ved flere anledninger mot slutten av kampen. Mourinhos berømte buss sto feilparkert en rekke ganger.

De gangene gjestene kom på besøk sto Reina fram og reddet mesterlig, men på overtid var det likevel gjestene som kunne juble etter Sons vinnermål.